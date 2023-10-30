31 октября
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Жизнь

Гоша Куценко признался, что придушивает актрис и возбуждается во время постельных сцен

Российский актер Гоша Куценко признался, что его возбуждает игра в постельных сценах. Его слова передает StarHit.

Гоша Куценко.
Гоша Куценко.
wikipedia.org

Куценко признался, что у него фетиш - он придушивает женщин во время секса.

Однако это перешло и в актерскую игру. С 2018 года актер снимался в паре с Мариной Доможировой в сериале «Скорая помощь», который повествует о тяжелых буднях медиков. Женщина сыграла главную роль, ее партнером по съемкам был Куценко. Она рассказала, что во время поцелую он начал ее придушивать.

Актер не стал отрицать.

«Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене».

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