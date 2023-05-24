Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон и утвердила перечень оснований для признания недействительными загранпаспорта и причин их изъятия у граждан России. В их числе оказались граждане. призванные на военную службу. Что об этом известно - в материале altapress.ru.

На каких основаниях могут признать загранпаспорт недействительным?

Согласно законопроекту, загранпаспорт могут признать недействительным по следующим причинам:

Утрата документа,

Изменение ФИО, пола или других личных сведений,

Смерть владельца,

Прекращение российского гражданства,

Непригодность паспорта или его выпуск по поддельным или недействительным документам.

Также недействительными будут признаваться дипломатические или служебные паспорта, не возвращенные их владельцами после командировки, сообщают "Ведомости".

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

У кого загранпаспорт могут забрать на хранение?

Россияне, подлежащие призыву на военную службу или альтернативную гражданскую службу и получившие повестку из военкомата, должны сдать загранпаспорта на хранение.

Документы будут храниться в миграционном отделе МВД или МФЦ. Граждане должны сдать их в течение пяти дней после получения повестки или доведения до них решения об ограничении права на выезд из РФ.

На хранение в спецслужбы сдают загранпаспорта действующие и бывшие сотрудники ФСБ. Кроме того бывшие сотрудники ФСБ могут быть ограничены в праве выезда из России сроком до пяти лет после увольнения.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

В каких случаях загранпаспорт могут изъять?

Загранпаспорт будут изымать у граждан, имеющие доступ к сведениям особой важности или государственной тайне, а также заключившие договор с организацией, предоставляющей эти данные.

Также загранпаспорта изымают у следующих категорий:

Подозреваемых или обвиняемых в уголовных преступлениях,

У тех, кто признан банкротом,

У граждан, которые уклоняются от исполнения наложенных судом обязательств.

Российский загранпаспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

Ведение общефедерального учета – банка данных

В связи с поправками в законопроект будет организована общефедеральный учет – банк данных выданных и недействительных паспортов.

Органы, выдавшие паспорт, будут иметь возможность менять статус ранее выданного паспорта на недействительный, если в этом будет необходимость.

Что касается выезда в страны СНГ?

Юристы отмечают, что выезд в страны СНГ по российскому паспорту будет также недоступен для граждан, чье право на выезд ограничено.

Внутрироссийский паспорт может признаваться недействительным.