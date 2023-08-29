29 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Горячую воду отключили почти на двое суток в 25 домах Барнаула

В Барнауле в районе дома №80 по Павловскому тракту отключат горячую воду почти на двое суток. Об этом предупреждает СГК.

Горячая вода, ванна.
Горячая вода, ванна.
СС0

Отключения связаны с ремонтными работами на магистральном трубопроводе. Сотрудники будут проводить демонтаж заглушек.

В связи с этим от системы ГВС отключат 25 многоквартирных домов, запитанных от М-341. Это следующие адреса:

  • Малахова, 109а, 113, 107, 11;
  • Павловский тракт, 78, 76, 74, 78б, 78а, 68а, 82, 76б, 60, 70, 76а, 76в, 70а, 68б, 68, 66, 64, 62, 60в, 60а, 58г, 80;
  • Бабуркина, 11, 8, 6, 12, 10;
  • Заринская, 18;
  • Сельскохозяйственная, 4;
  • Советской Армии, 73;
  • Витебская, 10, 2, 20.

Горячую воду отключат с 9:00 утра 29 августа до 01:00 30 августа.

Ранее часть домов в Барнауле остались без холодной воды из-за аварии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость