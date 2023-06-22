22 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Горячую воду отключат у части барнаульцев на два дня

Горячую воду у потребителей 8 газовых котельных отключат в Барнауле с 10:00 утра 22 июня до 10:00 утра 24 июня, сообщает пресс-служба мэрии города.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Компания "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" займется профилактическими работами на своем оборудовании.

Из-за этого некоторые газовые котельные Барнаула временно не будут работать. Подачу горячей воды в дома приостановят.

Ограничение ресурса коснутся котельных по следующим адресам: ул. Интернациональная, 121б, ул. Пушкина, 58, ул. Парковая, 73, ул. Партизанская, 195, ул. Промышленная, 3 (пос. Центральный), ул. Тяптина, 40, ул. Чехова, 24, ул. Смородиновая, 18б (пос. Спутник).

Также значительная часть домов останется без водоснабжения.Полный список адресов можно узнать по ссылке.

Ранее жителей Алтая предупредили об отключении телевидения и радио.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость