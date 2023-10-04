5 октября
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Жизнь

Горячую воду и отопление отключат на нескольких улицах Барнаула

4 октября до 22:00 проводят ремонтные работы участка магистральной тепловой сети на ул. Георгия Исакова, сообщает СГК.

Отопление. Тепло. Батареи.
Отопление. Тепло. Батареи.
unsplash.com

На это время ограничат подачу горячей воды и отопления в близлежащих домах.

Под отключение попадают дома по следующим адресам:

  • ул. Георгия Исакова - 215, 217, 219, 221, 223, 223а, 225, 227, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 246а, 248, 250, 252, 254, 256;
  • ул. Антона Петрова - 212, 214, 214а, 216, 218, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 238, 240, 242;
  • ул. Попова - 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59;
  • ул. Островского - 23, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52б, 56, 58, 60, 62, 64;
  • ул. Юрина - 261, 263, 267, 269, 271, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 291.

Ранее сообщали, что 4 октября в центре Барнаула отключат горячую воду.

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