Горнолыжки Алтая вошли в рейтинг курортов, где эстремалы провели сезон

Первое место за прошедший горнолыжный сезон по популярности у россиян заняла Красная Поляна, пишет Газета.Ru.
На втором месте оказался Архыз, а замыкает тройку лидеров Эльбрус.
Также среди любителей экстремального спорта в почете Шерегеш.
Не обошли горнолыжники вниманием Белокуриху и горнолыжку «Манжерок» на Алтае.
Ранее российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай.
На курорте «Манжерок» построили пятизвездочный отель, который активно пользуется спросом. Недавно на этом же месте отдыхала Ксения Бородина.
Ольга Бузова отметила, что до последнего не верила в то, что поездка состоится и о ней знали только самые близкие.
Телеведущая не рассказала, где именно отдыхает, но предложила подписчикам угадать его. Это было легко, ведь пейзажи не спутать.
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