Google начал блокировать сервисы компаний из России

Со стороны Google массовая блокировка началась в ночь с 10 августа.
«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google»,— говорит один из собеседников “Ъ”.
Google в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, обосновал блокировку «спам-сообщений».
Ранее родители хотят ограничить время пребывания детей в интернете.