12 августа
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Жизнь

Google начал блокировать сервисы компаний из России

Google заблокировала корпоративные сервисы Google Workspace нескольким российским компаниям,которые попали под санкции Соединенных Штатов. Об этом пишет газета «Коммерстанъ».

Google
Google
СС0

Со стороны Google массовая блокировка началась в ночь с 10 августа.

«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google»,— говорит один из собеседников “Ъ”.

Google в рассылке, которая пришла сотрудникам российских IT-компаний, обосновал блокировку «спам-сообщений».

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