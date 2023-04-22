Гоняли на коньках, учились у итальянцев и не реставрировали столп. 6 фактов о Демидовской площади, которую барнаульцы еще могут возродить

- В начале XX века на Демидовской площади заливали каток и проводили конькобежные состязания. Вход был платным — в 1913 году взрослые платили по 22 копейки, учащиеся и дети — по 11. Каток здесь заливали еще и в 1930-х годах.
Один из первых футбольных матчей состоялся на Демидовской площади в 1913 году между командами спорткружка «Надежда» и мужской гимназии.
Митинг на Демидовской площади, 1917 г.
retro. moi-barnaul.ru
Демидовская площадь.
Анна Зайкова
Каток на Демидовской площади.
retro. moi-barnaul.ru
- Памятник на Демидовской площади установили по инициативе начальника Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова. Он служил в Петербурге и был вдохновлен обелиском работы архитектора Викентия Бренна на Царицином лугу и другими.
«В отличие от обелисков того времени, — замечает археолог Алексей Уманский, — пьедестал обелиска Фролова лишен карниза, не имеет вычурных украшений».
- Демидовский столп — памятник федерального значения, но из-за того, что он нигде не стоял на балансе, его не ремонтировали с 1839 года — то есть, с момента установки. Сейчас обелиск принадлежит городским властям.
- Чтобы добыть и доставить гранитные камни для Демидовского столпа с Беловской каменоломни в Барнаул, власти потратили за год 3 тыс. 299 руб. 99 коп.
Демидовская площадь, 1950 год.
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- Главные здания площади — это бывшая богадельня, где сейчас размещается магазин «Мария-ра», горный госпиталь (центральный дом напротив столпа) и горное училище. Все вместе это составляет архитектурный ансамбль XVIII века.
- Ансамбль Демидовской площади проектировали местные архитекторы, проходившие обучение у самого Карла Росси — автора Михайловского дворца в Санкт-Петербурге и Дворцовой площади.
Кстати, в 2023 году у барнаульцев появился шанс возродить Демидовскую площадь. Для этого нужно выбрать ее в онлайн-голосовании по благоустройству общественных территорий в Алтайском крае.