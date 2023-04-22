Гоняли на коньках, учились у итальянцев и не реставрировали столп. 6 фактов о Демидовской площади, которую барнаульцы еще могут возродить

На Демидовской площади в Барнауле уже давно не радужно: территория запущена, архитектурные памятники потихоньку разрушаются, но история живет. Вот несколько фактов об одной из самых старых площадей края.

Демидовская площадь с обелиском в честь 100-летия горного дела на Алтае

В начале XX века на Демидовской площади заливали каток и проводили конькобежные состязания. Вход был платным — в 1913 году взрослые платили по 22 копейки , учащиеся и дети — по 11. Каток здесь заливали еще и в 1930-х годах.

Один из первых футбольных матчей состоялся на Демидовской площади в 1913 году между командами спорткружка «Надежда» и мужской гимназии.

Митинг на Демидовской площади , 1917 г. retro. moi-barnaul.ru Демидовская площадь. Анна Зайкова Каток на Демидовской площади. retro. moi-barnaul.ru

Памятник на Демидовской площади установили по инициативе начальника Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова. Он служил в Петербурге и был вдохновлен обелиском работы архитектора Викентия Бренна на Царицином лугу и другими.

«В отличие от обелисков того времени, — замечает археолог Алексей Уманский, — пьедестал обелиска Фролова лишен карниза, не имеет вычурных украшений».

Демидовский столп — памятник федерального значения , но из-за того , что он нигде не стоял на балансе , его не ремонтировали с 1839 года — то есть , с момента установки. Сейчас обелиск принадлежит городским властям.

но из-за того что он нигде не стоял на балансе его не ремонтировали с 1839 года — то есть с момента установки. Сейчас обелиск принадлежит городским властям. Чтобы добыть и доставить гранитные камни для Демидовского столпа с Беловской каменоломни в Барнаул , власти потратили за год 3 тыс. 299 руб. 99 коп.

Демидовская площадь , 1950 год. transphoto.ru

Главные здания площади — это бывшая богадельня , где сейчас размещается магазин «Мария-ра», горный госпиталь ( центральный дом напротив столпа) и горное училище. Все вместе это составляет архитектурный ансамбль XVIII века.

где сейчас размещается магазин «Мария-ра», горный госпиталь центральный дом напротив столпа) и горное училище. Все вместе это составляет архитектурный ансамбль XVIII века. Ансамбль Демидовской площади проектировали местные архитекторы , проходившие обучение у самого Карла Росси — автора Михайловского дворца в Санкт-Петербурге и Дворцовой площади.

Кстати, в 2023 году у барнаульцев появился шанс возродить Демидовскую площадь. Для этого нужно выбрать ее в онлайн-голосовании по благоустройству общественных территорий в Алтайском крае.