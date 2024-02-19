«Глубокое» кино, иллюзии и русские чувства. 9 идей, куда сходить на неделе в Барнауле

Театр
«Ночь ее откровений» в Театре драмы — 20 февраля, 19:00, 16+
«А зори здесь тихие» в Музыкальном театре — 23 февраля, 17:00, 12+
«Письма любви»в Молодежном театре — 21 февраля, 18:30, 16+
«Святой идиот» в Крепостном театре — 23 февраля, 19:00, 16+
В филармонию
Рустем Кудояров выступит с концертом «К 180-летию Римского–Корсакова» в Филармонии — 19 февраля, 18:30, 6+
Кино
Драма от Джеймса Хоуза, основанная на реальных событиях «Одна жизнь» в Галактике — 21 февраля, 18:20, 18+
Концерт
Трибьют-концерт «Порнофильмы» в Hairy lemon pub — 21 февраля, 20:00, 18+
Для детей
Иллюзионно-комическое представление «Ох уж эти волшебники» — 25 февраля, 12:00, 0+
В музей
Спектакль-вечеринка «Русское чувство» в Краеведческом музее — 19 февраля, 18:30, 16+
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