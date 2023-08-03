4 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Глубокая и обширная ложбина в тропосфере влияет на погоду в Сибири. Когда настанет прохлада

В Сибирском федеральном округе (СФО) сохраняется неустойчивая погода с обильными осадками, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Небо, облака, погода.
Небо, облака, погода.
СС0

В предстоящие дни кратковременные дожди с грозами и шквалистым усилением ветра до 15-20 м/с ожидаются по всей территории Сибири.

3 августа, по прогнозу, Иркутскую область зальют сильные грозовые дожди, ливни, местами не исключен град.

3 августа в Томской области и Алтайском крае прогнозируют сильный дождь А уже на следующий день ливни накроют юг Красноярского края, Хакасии и Туву.

Преобладающая дневная температура воздуха с небольшими колебаниями составит +25…+30 градусов, в Омской области, Туве, Кемеровской области поднимется до +32 градусов, в Алтайском крае — до +34 градусов.

Температурный фон в Сибири опережает климатическую норму на 1-4 градуса.

Прохлада

К концу недели расширится влияние арктического антициклона, и в восточную часть СФО начнет постепенно пробираться холодный воздух.

Ранее был получен тревожный сигнал об опасности для всего человечества.

Получены спутниковые снимки Земли, на которых видно, что весь экватор "усыпан" красными пятнами.

Это свидетельствует о том, что в скором времени начнутся глобальные изменения - на различных континентах планеты. От мощных затяжных ливней до аномальной засухи.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость