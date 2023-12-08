«Главврач забронировал квартиру». Зачем молодая пара терапевтов приехала в сельскую больницу на Алтае

В этом году Елена Эргардт и Павел Петухов, окончив Алтайский государственный медицинский университет, приехали работать в Новичихинскую ЦРБ. Здесь их уже ждал главный врач – Василий Руденко, сообщает Минздрав.

«Я был в постоянном контакте с главным врачом своей больницы, от которой получил целевое направление. Он предложил и мне, и моей подруге места терапевтов, - рассказывает Павел Петухов. - Кроме того, Василий Иванович нашел и забронировал нам хорошую квартиру, которую мы могли снять, когда приехали. И сейчас получаем от больницы субсидию на оплату аренды. То есть для нас были созданы все условия для комфортного трудоустройства».

Павел Петухов, врач-терапевт. Минздрав АК.

Елена и Павел вместе с первого курса, вместе пошли работать во время учебы в гастроэнтерологическое отделение Краевой клинической больницы. Именно здесь, вращаясь в практической медицине, общаясь и с медиками и с пациентами, поняли, что профессию выбрали правильно и хотят быть похожими на врачей краевой.

«Первого курса, достаточно, чтобы понять – остаешься ты в медицине или нет, - говорит Елена Эргардт. - Но когда приходишь работать на практике, осознаешь все стороны выбранной профессии. Меня сильно впечатлило общение с пациентами – нужно правильно объяснить им диагноз, необходимость и результаты обследований. И быть готовым к тому, как больной отреагирует».

Елена Эргардт, врач-терапевт. Минздрав АК.

Коллектив Новичихинской больницы помогает молодым людям адаптироваться в профессии. На участке – опытные медсестры, которые знают прикрепленное к участкам население. Есть и наставник – терапевт Лариса Тимошенко, которая поможет в любой непонятной ситуации.

Жители района рады появлению новых врачей, ведь некоторое время в поликлинике принимал только один терапевт. Очень надеются, что Елена и Павел будут работать подольше.

О проблеме кадров неоднократно говорил министр здравоохранения Дмитрий Попов. Он высказывался в том смысле, что сами по себе госпрограммы не помогут привлечь молодых специалистов. Нужна большая личная заинтересованность главного врача той или иной больницы, который будет создавать комфортные условия работы. Нормальный график, жилье, новое оборудование и отремонтированные кабинеты, грамотное наставничество - все это порой оказывается важнее больших зарплат.

Сейчас молодые специалисты Новичихинской ЦРБ вступили в программу «Земский доктор» и получили выплату по 1,5 млн рублей каждый. Программа реализуется по нацпроекту «Здравоохранение» и направлена на закрепление медицинских кадров в районных больницах. Врачи получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн или 1,5 млн рублей в зависимости от удаленности и труднодоступности населенного пункта, в который приехали работать.