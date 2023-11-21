22 ноября
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Жизнь

Главную новогоднюю елку страны нашли по снимкам из космоса

В подмосковном поселке Фряново нашли 25-метровую кремлевскую красавицу.

Новый год. Новогодняя елка.
Новый год. Новогодняя елка.
СС0

Как сообщает "Москва 24", ель готовилась к своему новогоднему дебюту 84 года.

В Рослесинфорге заявили, что главную елку страны каждый год выбирают очень тщательно, по всем лесничествам Московской области проводится смотр.

Основные требования к дереву:

  • гладкий и неизогнутый ствол;
  • ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей (чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения).

Также важно удобное расположение ели, чтобы ее было проще транспортировать.

Ранее мы рассказывали правда ли, что на площади Сахарова зальют каток.

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