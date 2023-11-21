Главную новогоднюю елку страны нашли по снимкам из космоса

Как сообщает "Москва 24", ель готовилась к своему новогоднему дебюту 84 года.
В Рослесинфорге заявили, что главную елку страны каждый год выбирают очень тщательно, по всем лесничествам Московской области проводится смотр.
Основные требования к дереву:
- гладкий и неизогнутый ствол;
- ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей (чтобы не оттеняла гирлянду и новогодние украшения).
Также важно удобное расположение ели, чтобы ее было проще транспортировать.
Ранее мы рассказывали правда ли, что на площади Сахарова зальют каток.