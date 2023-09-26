Главное медийное событие отрасли. Будущее российского ИТ обсудят в Барнауле

XVI Алтайский ИТ-форум пройдет в Барнауле 12-13 октября в здании РАНХиГС на ул. Партизанской, 187 (корпус D). На форуме будут обсуждаться наиболее актуальные темы, которые определяют будущее российской ИТ-отрасли.

Что такое Алтайский ИТ-форум

Алтайский ИТ-Форум на сегодняшний день выступает главным медийным событием региональной отрасли. Это единая площадка для обмена опытом, получения информации о новых продуктах и технологиях, общения и укрепления связей между участниками ИТ-сообщества.

Мероприятие организует комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице министерства цифрового развития и связи Алтайского края, Торгово-промышленной палаты России, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

В ходе форума представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики обсуждают ближайшие перспективы цифровизации экономики, расширение рынков сбыта, взаимодействие бизнеса с властями и многие другие важные вопросы. Участники мероприятия изучат опыт цифровизации различных отраслей экономики как внутри края, так и в соседних регионах.

Повестка форума

Повестка форума во многом определяется текущими условиями и вызовами современности. Главным из них в настоящее время выступает необходимость импортозамещения и формирования технологической независимости российской ИТ-отрасли.

В частности, на форуме будут обсуждаться варианты выстраивания информационной архитектуры на отечественном программном обеспечении, переход на безопасные офисные решения.

Отдельный блок будет посвящен вопросам информационной безопасности. В ходе форума пройдут тренинги на киберполигоне Ampire, который предоставляет пользователю специализированное программное обеспечение для выявления следов кибератак и инструменты для повышения уровня защищенности информационной системы, на которой проходит тренировка. Участники отработают обнаружение и устранение последствий компьютерных атак.

Кадровый вопрос в ИТ

Еще одна проблема, с которой сталкивается ИТ-отрасль. Это — кадровый вопрос. Отъезд за границу ряда специалистов из региональных и столичных компаний привел к тому, что московские фирмы начали переманивать «айтишников» из регионов более высокими зарплатами.

Сами высококвалифицированные специалисты в ИТ работу уже даже не ищут, за ними постоянно ведется охота, что приводит к тому, что эти специалисты попросту уезжают из региона.

Руководители компаний отмечают, что акцент на совещаниях сместился с обсуждений стратегий развития на вопросы формирования и усиления команд и удержания сотрудников. На Алтайском ИТ-форуме кадрам посвящена работа целой секции «Я б в айтишники пошел, пусть меня научат». Что на самом деле происходит на рынке кадров в ИТ, участники будут обсуждать с ведущими экспертами отрасли.

Особые мероприятия

В специальной экспо-зоне участники смогут ознакомиться с флагманскими продуктами и сервисами известных российских ИТ-производителей и дистрибьюторов. Кроме того, в рамках ежегодного Алтайского ИТ-форума состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового». В этом году было подано 35 проектов в трех номинациях.

Зачем Алтаю ИТ-форум

Значение Алтайского ИТ-форума сложно переоценить. Он работает на консолидацию отраслевых предприятий, налаживание между ними партнерских отношений и продвижение уникальных региональных предприятий на общероссийские рынки.

Фактически, подобные мероприятия создают фундамент для формирования на региональном уровне сетевого процесса обмена опытом и трансфера лучших практик. Они также помогают выявлять и воспитывать специалистов, способных решать задачи высокой сложности в высокотехнологичных отраслях экономики.

Стать участником Алтайского ИТ-форума 2023 легко — для этого необходимо всего лишь зарегистрироваться на официальном сайте https://itforumaltai.ru/2023/visitors/registration/.

Участие бесплатное.