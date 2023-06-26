Главный приз - баран. Татаро-башкирский праздник «Сабантуй» прошел в Барнауле

На празднике выступили фольклорные ансамбли и мастера искусств Республики Татарстан.

Гостям предложили посоревноваться в национальной борьбе "Куряш", главный приз в которой - баран.

Победителем стал Абсолютный Батыр, который по традиции прошел почетный круг с главным трофеем.

Собравшиеся также поучаствовали в боях мешками на бревне, беге в мешках, беге с ведрами с водой и в других соревнованиях.

После всем предложили попробовать национальные блюда: плов, чак-чак, эчпочмак, перемяч с мясом, бялеш и другие.

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