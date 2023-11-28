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Жизнь

Глава Минздрава, зарплатные ожидания и капсулы сна. Что произошло в Алтайском крае 28 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко вновь назначил Дмитрия Попова на должность министра здравоохранения Алтайского края.
  • Эксперты HeadHunter выяснили, какие зарплаты хотели бы получать жители Алтайского края в разных сферах и как эти ожидания изменились за последний год.
  • Altapress.ru протестировал капсулу сна, установленную на барнаульском ж/д вокзале. Оказалось, она немногим отличается от полки в современном вагоне.
  • Анестезиолога-реаниматолога перинатального центра «Дар» наградили федеральной премией «Золотой колибри». Владимир Смелянский победил в номинации« Спасибо, доктор».
  • В барнаульской медклинике, стена которой во время шторма обрушилась на припаркованные автомобили, заявили о готовности возместить ущерб.
  • Жительница Барнаула избила своего младенца. Женщина находилась в кризисном центре с симптомами послеродовой депрессии. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело.

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