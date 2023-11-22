22 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Глава Apple Тим Кук рассказал о своем преемнике

Тим Кук рассказал, что задумывается о своей отставке, сообщает Lenta.ru.

Тим Кук.
Тим Кук.
wikipedia.org.

Предприниматель отказался называть имена возможных преемников, однако точно, что это будет несколько сотрудников.

Кук заявил, что руководитель должен хорошо знать специфику компании.

Также он признался, что связывает свою жизнь только с Apple, поэтому на какое-то время еще останется на своем посту.

Напомним, что Тим Кук работает в Apple с 1998 года, с 24 августа 2011 года предприниматель возглавляет компанию. Кук оказался преемником основателя Apple Стива Джобса.

Ранее сообщалось, что Apple проведет еще одну презентацию до конца года. Что компания выпустит на этот раз.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость