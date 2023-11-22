Глава Apple Тим Кук рассказал о своем преемнике

Предприниматель отказался называть имена возможных преемников, однако точно, что это будет несколько сотрудников.
Кук заявил, что руководитель должен хорошо знать специфику компании.
Также он признался, что связывает свою жизнь только с Apple, поэтому на какое-то время еще останется на своем посту.
Напомним, что Тим Кук работает в Apple с 1998 года, с 24 августа 2011 года предприниматель возглавляет компанию. Кук оказался преемником основателя Apple Стива Джобса.
Ранее сообщалось, что Apple проведет еще одну презентацию до конца года. Что компания выпустит на этот раз.