Гигантский сельдяной кит проплыл против течения по сибирской реке 400 километров. Как это было

Это исторический факт.
Историю заплыва кита рассказала замруководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина, пишет НГС 24. Кит прошел против течения реки по Енисею почти 400 километров.
Однако в океан вернуться он не смог. Кит неудачно нырнул и сильно поранился об острые камни Енисея. Получается, что пресная вода и течение оказались для животного не так губительны. Кита нашли мертвым на берегу в окрестностях Дудинки.
Великое путешествие огромного млекопитающего состоялось в прошлом веке. Однако годы "путаются" - некоторые утверждают, что кит приплыл к Дудинке в 1957 году, в других источниках говорится о 1950-м и 1948-м.
Что за чудо-юдо
По глубинам Енисея рассекал финвал — сельдяной кит. У самых крупных особей длина тела достигает 24 метров при весе около 70 тонн. Уступает лишь синему киту.
Король
Между тем есть и сельдяные короли. Это длинная рыба. Сельдяные короли живут на больших глубинах и попадаются у поверхности только когда размножаются, заболевают или умирают от старости.
В 2019 году в России (Хасанский район Приморского края) был впервые замечен сельдяной король (ремень-рыба). Этот вид рыбы в российских водах не зарегистрирован. В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков сельдяных королей.
За сельдяным королем любой ихтиолог с радостью готов поехать хоть на край света.
Их еще называют предвестниками землетрясений.
О рыбе
Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, которая обитает на глубине до 1 км в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Длина рыбы — около 5 м, вес — более 200 кг.
Сельдяной король внесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самой длинной из ныне живущих костных рыб.