7 августа
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Жизнь

Гигантский астероид на огромной скорости несется к Земле

Астероид 2023 OQ длиной 137 метров пролетит вблизи Земли, по прогнозам, 7 августа.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Правда, расстояние от Земли составляет 3,8 млн километров, указывает Газета.Ru.

Тем не менее он входит в список потенциально опасных объектов.

Ранее самый мощный взрыв в истории космоса взбудоражил астрофизиков. Событие очень странное. И астрономы высказывают гипотезы, почему долгое время объект продолжает вспыхивать и взрываться.

Впервые объект вспыхнул в 2020 году. С тех пор мощный телескоп фиксирует различные изменения. Исследователи пока в недоумении - что в космосе взрываться так долго.

Пока астрофизики убеждены - это не звезда. А гигантской массы объект — массой до 800 млн Солнц. Этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи.

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