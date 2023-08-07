Гигантский астероид на огромной скорости несется к Земле

Правда, расстояние от Земли составляет 3,8 млн километров, указывает Газета.Ru.

Тем не менее он входит в список потенциально опасных объектов.

Ранее самый мощный взрыв в истории космоса взбудоражил астрофизиков. Событие очень странное. И астрономы высказывают гипотезы, почему долгое время объект продолжает вспыхивать и взрываться.

Впервые объект вспыхнул в 2020 году. С тех пор мощный телескоп фиксирует различные изменения. Исследователи пока в недоумении - что в космосе взрываться так долго.

Пока астрофизики убеждены - это не звезда. А гигантской массы объект — массой до 800 млн Солнц. Этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи.