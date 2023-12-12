12 декабря
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Жизнь

Гибнут птицы, мерзнут люди. Хроники непрекращающихся морозов в Алтайском крае

В Алтайском крае уже несколько дней не прекращаются аномальные морозы. Температура в некоторых населенных пунктах достигает минус 40 градусов. Такая погода неизбежно приводит к последствиям — Altapress.ru сообщает о некоторых из них.

Девушка. Снег. Морозная зима.
Девушка. Снег. Морозная зима.
CC0.
Мороз.
Мороз.
Михаил Хаустов
  • Барнаульцы обнаружили у Старого моста собак, которых кто-то бросил в мороз на привязи. Животных подкармливают, но они могут погибнуть.
  • Из-за холода гибнут птицы — так, очевидцы обнаружили примерзшую ворону на ветке дерева в Барнауле.
  • У барнаульцев в доме по ул. Южные Мастерские перемерзла вода в трубах. Пока им никто не может помочь.
  • В некоторых городах возникли проблемы с общественным транспортом. В частности, о поломках автобусов сообщают жители Бийска.

По данным синоптиков, морозы в Алтайском крае продлятся до 16 декабря. Самая низкая температура ожидается 13 и 14 декабря.

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