1 декабря
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Герман Греф вырезал скульптуру изо льда на курорте Манжерок

Накануне открытия всесезонного курорта Сбера «Манжерок», которое состоится 2 декабря, там появилась новая локация — променад «Ледовые скульптуры». Специально для этого был проведён первый фестиваль-конкурс ледяных скульптур, в нём приняли участие скульпторы-художники со всех уголков России.

Глава Сбера Герман Греф на открытии променада курорта «Манжерок».
Глава Сбера Герман Греф на открытии променада курорта «Манжерок».
Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Ледяные фигуры будут одним из украшений променада курорта «Манжерок» весь сезон. Там же будут организованы фотозоны и специальные тематические мероприятия для детей. А в конце декабря откроются ещё два объекта — ледяной замок с красочным мультимедийным шоу и каток. Посетители смогут окунуться в настоящую зимнюю сказку, наполненную древними легендами и традициями Горного Алтая, насладиться красотой ледяных скульптур и провести время в незабываемой атмосфере.

Ледяной променад «Манжерока» открыт для всех посетителей, вход в него бесплатный. На прогулочном бульваре уже работают шесть торговых павильонов. Когда строительство бульвара в ледяном парке завершится, их станет в три раза больше, начнут работать дополнительные магазины и точки питания.

Станислав Кузнецов,
заместитель Председателя Правления Сбербанка:

Я приветствую вас на открытии нового объекта на курорте "Манжерок" — прогулочного променада. Его строительство было реализовано в кратчайшие сроки: от идеи до ее воплощения прошло всего около 3 месяцев. Сегодня здесь работает 6 торговых точек, собранных из модульных конструкций скоростного строительства. Специально к сегодняшней церемонии здесь также открылся ледовый город — он был создан мастерами с большой любовью в считанные дни. Мы, открывая сегодня первый этап нашего замечательного бульвара, уверены, что в самое ближайшее время он будет продолжаться все дальше и дальше — для всех наших гостей, для всех, кто любит Алтай и Манжерок.

Конкурс ледяных скульптур для променада проводился в два этапа. Во время заочного тура художники представили эскизы будущих скульптур. Во второй очный этап прошли 15 работ. Мастера из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Красноярска, Перми, Уфы, Иркутска, Барнаула, Невьянска, Ижевска и других городов страны приехали в Манжерок, чтобы создать там ледяные скульптуры на тему «Легенды и мифы Горного Алтая». Среди авторов — заслуженные художники России и художники-монументалисты, возраст участников от 27 лет до 65 лет.

Для создания ледяных скульптур организаторы конкурса заранее нашли промёрзшие озера в горах Кош-Агачского района Республики Алтай и установили оборудование для добычи льда. Команда ледорубов из 20 человек привезла для конкурса 200 тонн льда. Их работа продолжается: они заготавливают лёд для строительства ледяного дворца, который откроется в ледяном парке курорта «Манжерок» в конце декабря.

Сегодня на курорте «Манжерок» работает вся необходимая инфраструктура высочайшего уровня для организации отдыха круглый год: с июня этого года гостям курорта доступен отдых в пятизвёздочном отеле на 304 номера, в котором представлены 9 различных гастрономических точек, один из самых больших спа-комплексов в стране, двухуровневый детский развлекательный центр, конгресс-холл, пункты проката с 1,5 тыс. комплектов горнолыжного снаряжения, а также современные ски-сервисы для комплексной подготовки оборудования для катания. Кроме того, в зимнем сезоне на курорте работают тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа, доступны услуги инструкторов и созданы все условия для комфортного отдыха по мировым стандартам гостеприимства.

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