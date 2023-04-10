«Генератор», «аккумулятор» и «синтезатор». Уникальная жизнь и работа академика Геннадия Саковича на Алтае

С Геннадием Викторовичем Саковичем судьба свела меня в лихие 90-е годы прошлого столетия. Есть в нем что-то такое, что притягивает — с ним ты чувствуешь себя сильней и уверенней. Наши беседы всегда были связаны с производством, волнениями за судьбы предприятий и коллективов, висящих порой на «волоске». Первый долгий, мужской разговор, как говорится, «за жизнь» состоялся в начале 1995-го года, когда я был губернатором — главой администрации Алтайского края…

13 апреля Геннадий Викторович Сакович отмечает 92-й день рождения и продолжает научный поиск высокоэнергетических материалов на стыке химической и ядерной энергии

Об авторе

Лев Александрович Коршунов в 1990—2023 годах был мэром (председателем Рубцовского горисполкома и горсовета), губернатором (главой администрации Алтайского края), депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Совета Федерации, руководителем ФНС по Алтайскому краю, депутатом Государственной Думы РФ, ректором и президентом Алтайского технического государственного университета, советником ректора. Доктор экономических наук, профессор.

Развал «оборонки»

Нашему разговору предшествовало следующее. На предприятиях оборонного комплекса Алтайского края, в том числе и в Бийске, положение на заводах ВПК ухудшилась настолько, что вопросы выживания, сохранения предприятий и их многотысячных коллективов стали острейшими. Причин было множество.

Начатая еще в СССР, бездарно проведенная и проваленная на предприятиях ВПК «конверсия» привела к сокращению объема оборонной продукции, а предполагаемого замещения ее товарами «ширпотреба» так и не произошло. Это и множество других действий государства поставило предприятия ВПК перед фактом полной остановки.

Как результат — парализация и остановка предприятий ВПК, сокращение работников, распродажа за бесценок военного потенциала страны. Руководители регионов и предприятий столкнулись со сложнейшими проблемами — сохранения производства, поиска финансов, в первую очередь — для выдачи зарплаты. И вся эта лавина, порождая один вопрос за другим, набирая скорость, накатывалась, как снежный ком.

Министерство обороны РФ. vk.com/mil

Досье Геннадий Викторович Сакович — ученый с мировым именем, действительный член Российской академии наук. Награжден многочисленными высокими государственными наградами: званием Героя Социалистического труда, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, является лауреатом Госпремии СССР, Ленинской премии, Госпремии РФ, премии имени Петра Великого, награжден и другими орденами и медалями. Один из основоположников советской ракетной техники на смесевых твердых топливах. В 1984—1997 годах был генеральным директором ФНПЦ «Алтай» — государственного предприятия оборонной промышленности в Бийске, в 2001—2006 годах возглавлял основанный им Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН. Он один из тех, кто обеспечил надежную безопасность, независимость и авторитет нашей страны на международной арене.

Высокий авторитет

Для понимания происходящего Геннадий Викторович предложил мне встретиться с работниками своего предприятия. Встречи с трудовыми коллективами для меня были ежедневной работой. В 1990-х митинги были привычным пейзажем политического ландшафта. Пройдя через их горнила, я убеждался: нет там любви к ближнему, есть лишь стремление к власти да собственные интересы.

Зал был забит полностью. Основная масса пришедших состояла из инженерно-технических работников, проектировщиков, ученых. Разговор получился жесткий, эмоции перехлестывали. Для работников это была возможность хотя бы частично выговориться, снять раздражение, понять, где правда, а где слухи, домыслы, а порой и клевета.

«Убаюкать» коллектив в такой ситуации невозможно. Важно другое: он должен быть уверен, что не брошен, видеть и понимать, что идет борьба за его сохранение и выживание. Эта вера всегда зиждется на отношении людей к своему руководителю. Отчетливо было видно, что в этой взрывной обстановке, когда никому нет веры, авторитет Саковича был необычайно высок.

Присутствующие мгновенно реагировали на поведение своего лидера, на фразы и даже интонацию. Они понимали, что он попусту собирать людей не будет. Для меня было ясно: присутствие Геннадия Викторовича сдерживало участников от бессмысленных обвинений друг друга и придавало надежду, что выход обязательно найдется.

После встречи с коллективом, мы решили, что надо пригласить на предприятие Игоря Дмитриевича Сергеева, генерала армии, главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения ВС России, в дальнейшем — министра обороны.

В день его прилета мы встретились с Саковичем в гостинице на берегу Бии, присели в комнате, и у нас состоялся тот самый разговор по душам.

ФНПЦ «Алтай» Бийск Павел Сидоренко нашбийск. рф

Повернуть всю страну

Мы говорили о том, что болело и что тревожило нас. В частности, о приватизации и о том, как она сказывается на ВПК. Можно ли было ее провести по иному, «по справедливости»? И вообще, может ли быть приватизация справедливой? Или это процесс, который необходимо ежеминутно, очень грамотно контролировать?

Говорили о многопартийности и появлении новых политических партий, которые в те годы «размножались», как комары, и жаждали крови. Они клялись в любви к народу, сочувствовали его тяжелой судьбе, костерили власть, заверяя всех, что после победы на выборах они превратят жизнь народа в сказку.

Многие из новых политических лидеров плохо разбирались в происходящих событиях, не осознавали всей глубины экономического и общественно-социального кризиса и наивно верили, что если доберутся до «руля власти», то резким поворотом снимут все проблемы и облегчат тяготы населения.

Они не понимали одного: в 1990-х годах в одном отдельно взятом регионе одним поворотом руля ничего не решишь, крутить пришлось бы несколько лет, да еще в правильном направлении, а поворачивать необходимо было всю страну.

Геннадий Сакович пригласил Путина в Бийск. Алексей Тырышкин

По трем реперным точкам

Естественно, мы с Геннадием Викторовичем вновь и вновь возвращались к одной теме: как в этих политических, экономических, социальных условиях сохранить и укрепить ВПК. Затронули вопросы отношения к армии, ее содержанию, снабжению, дальнейшему укреплению и развитию в условиях, когда государственные рычаги управления оказались неэффективными, а рыночные практически не работали.

Хорошо помню, как меня поразила особенность доказательной базы и логики Геннадия Викторовича. У него была концентрированная способность мышления рассматривать любое явление, событие в динамике и взаимодействии с другими процессами.

Думаю, что ученые с мировыми именами (а Сакович один из них), работающие с веществами, способными в ничтожно малом объеме в доли секунды разнести весь белый свет, оставив тьму глухую, обладают какой-то особой способностью мыслить и предвидеть не только результаты работы, ее последствия на этом свете, но и, при необходимости, заглянуть и по ту сторону света.

Глобализм — это слово не сегодняшнего времени, но сейчас оно звучит из уст политиков и экономистов. В 1990-х было крайне мало ученых, тем более руководителей (а про политиков и говорить не хочу), способных мгновенно, как говорится, по трем реперным точкам, нарисовать объемную картину предполагаемых результатов и событий, прорисовав детали, как ближайшей, так и дальнесрочной перспективы не только в нашей стране, но и за пределами.

Интуиция Саковича, помноженная на аналитику выдающегося ученого и опыт практика-управленца, по своему «переваривала» хаос и неразбериху происходящего, с какой-то поразительной точностью расставляя все это на полочках жизни. Делала события ясными, понятными, позволяя вести предприятие, как ледокол во льдах, к чистой воде.

А для меня тот разговор был, как глоток прохладной воды в пустыне, после которого ты понимаешь, впереди не засуха, не обрыв, а новая земля и продолжение жизни.

Ядерный взрыв СС0

На ком земля держится

Геннадий Викторович — цельная, монолитная глыба, способная выдержать огромные статистические и динамические нагрузки. От его крепко скроенной фигуры, внешне несуетливой, кажущейся неторопливой, с первых же фраз веет огромной внутренней энергетикой.

Говорят, что у него непростой характер. Но у людей такого калибра он по определению не может быть простым. Такие, как Геннадий Викторович, поднимались вверх по служебной лестнице не на тройке лошадей, а пешком, с ледорубом в руках, где-то по скалам и ледникам, от одной вершины к другой. Сама жизнь их учила навыкам держать удар, не гнуться от ветра и наветов, умению постоять за дело. В лихую годину 1990−2000-х они сохранили ракетный щит и целостность России.

Не на китах и слонах держатся наша земля и производство, а на людях, и Геннадий Викторович Сакович — один из них.

Парад Победы в Барнауле. 9 мая 2018 год. Анна Зайкова

Идеи , опережающие время

В своих лекциях студентам, характеризуя управленцев высшего звена, я отмечал, что основа их успеха — умение в условиях тяжелейших кризисов создавать, продвигать и развивать производственные системы таким образом, чтобы выпускалась уникальная по своему качеству и назначению продукция, необходимая в различных отраслях народного хозяйства.

Одни из этих управленцев наиболее сильны в генерировании блестящих идей, которые становились хребтом решений и направлений. Другие обладают уникальной способностью аккумулировать сгенерированные идеи, то есть, дать толчок развитию производства. Третья группа, синтезируя все стадии производства, способна провести идею от зарождения до выпуска продукции.

Геннадий Викторович сочетал в себе все. В 1990-х он непосредственно руководил оборонным предприятием, блестяще отстаивая и защищая интересы не только самого предприятия, но и государства, сохранив и подняв на новый уровень обороноспособность страны.

Созданный им в Бийске в начале 2000-х институт в кратчайший срок зарекомендовал себя способным решать сложнейшие научно-технические задачи. Я не специалист в энергонасыщенных веществах и материалах, а вот темами целлюлозы и биотехнологии, занимается и наш технический университет. Но вот как один человек может охватить эти и еще десятки других тем, порождая идеи, опережающие время на десятки лет, понять не могу.

Ядерное оружие. СС0

Управленческая школа

Управленческой школе Саковича, присуще одно из важнейших, по крайне мере для меня, первостепенных и редких качеств руководителя. Идеи и разработки, которые по тем или иным причинам не использовались в основной деятельности предприятия, все же усилиями руководства развивались. Стимулировалось создание новых производств, а разработкам и предприятиям давали жизнь. Народившиеся предприятия, «заматерев», становились флагманами не только нашего региона.

Все это характеризует Геннадия Викторовича не только как мудрого стратега, но и прародителя ряда предприятий Бийска. Желание сохранить свое предприятие естественно, но создание новых и стремление дать людям работу — это совершенное другое. В 1990-е годы таких примеров были единицы.

На мой взгляд, это не просто зрелость руководителя, это качественно иной уровень развития — этап формирования общественного деятеля.

Когда в Бийске созрела идея создания наукограда (я тогда был депутатом Госдумы), именно Сакович позвонил мне и попросил принять участие в продвижении статуса. Тогда бийчане в моем кабинете Госдумы фактически организовали штаб по «узакониванию» наукограда.

Алтайские пограничники показали свое оружие. Олег Богданов , altapress.ru

Природный алмаз

Одно из направлений деятельности Геннадия Владимировича — производство искусственных алмазов. Предприятие может изготовлять их тоннами. Помню свою дискуссию с ним. Я спросил: «А какой лучше — искусственный или природный?» Сакович, доказывая, что они оба хороши и нужны, в присущей ему манере сначала разложил меня на молекулы, затем расщепил на атомы, и я, понимая бесперспективность спора, постепенно замолчал.

Природе необходимы сотни и сотни лет чтобы «выкроить» свой алмаз, вложив в него всю мощь, красоту и силу. И никто и ничто с ним сравниться уже не может.

Так и в жизни человеческой: на ком-то природа отдыхает, а кому-то отдает все сполна. Геннадий Викторович — один из тех, кто этот дар получил, и его главной ценностью стало то, что все полученное, все до последней капельки, отдано людям и стране.

Лев Коршунов.