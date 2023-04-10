«Генератор», «аккумулятор» и «синтезатор». Уникальная жизнь и работа академика Геннадия Саковича на Алтае

13 апреля Геннадий Викторович Сакович отмечает 92-й день рождения и продолжает научный поиск высокоэнергетических материалов на стыке химической и ядерной энергии
Об авторе
Лев Александрович Коршунов в 1990—2023 годах был мэром (председателем Рубцовского горисполкома и горсовета), губернатором (главой администрации Алтайского края), депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Совета Федерации, руководителем ФНС по Алтайскому краю, депутатом Государственной Думы РФ, ректором и президентом Алтайского технического государственного университета, советником ректора. Доктор экономических наук, профессор.
Развал «оборонки»
Нашему разговору предшествовало следующее. На предприятиях оборонного комплекса Алтайского края, в том числе и в Бийске, положение на заводах ВПК ухудшилась настолько, что вопросы выживания, сохранения предприятий и их многотысячных коллективов стали острейшими. Причин было множество.
Начатая еще в СССР, бездарно проведенная и проваленная на предприятиях ВПК «конверсия» привела к сокращению объема оборонной продукции, а предполагаемого замещения ее товарами «ширпотреба» так и не произошло. Это и множество других действий государства поставило предприятия ВПК перед фактом полной остановки.
Как результат — парализация и остановка предприятий ВПК, сокращение работников, распродажа за бесценок военного потенциала страны. Руководители регионов и предприятий столкнулись со сложнейшими проблемами — сохранения производства, поиска финансов, в первую очередь — для выдачи зарплаты. И вся эта лавина, порождая один вопрос за другим, набирая скорость, накатывалась, как снежный ком.
Досье
Геннадий Викторович Сакович — ученый с мировым именем, действительный член Российской академии наук. Награжден многочисленными высокими государственными наградами: званием Героя Социалистического труда, двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, является лауреатом Госпремии СССР, Ленинской премии, Госпремии РФ, премии имени Петра Великого, награжден и другими орденами и медалями.
Один из основоположников советской ракетной техники на смесевых твердых топливах.
В 1984—1997 годах был генеральным директором ФНПЦ «Алтай» — государственного предприятия оборонной промышленности в Бийске, в 2001—2006 годах возглавлял основанный им Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН.
Он один из тех, кто обеспечил надежную безопасность, независимость и авторитет нашей страны на международной арене.
Высокий авторитет
Для понимания происходящего Геннадий Викторович предложил мне встретиться с работниками своего предприятия. Встречи с трудовыми коллективами для меня были ежедневной работой. В 1990-х митинги были привычным пейзажем политического ландшафта. Пройдя через их горнила, я убеждался: нет там любви к ближнему, есть лишь стремление к власти да собственные интересы.
Зал был забит полностью. Основная масса пришедших состояла из инженерно-технических работников, проектировщиков, ученых. Разговор получился жесткий, эмоции перехлестывали. Для работников это была возможность хотя бы частично выговориться, снять раздражение, понять, где правда, а где слухи, домыслы, а порой и клевета.
«Убаюкать» коллектив в такой ситуации невозможно. Важно другое: он должен быть уверен, что не брошен, видеть и понимать, что идет борьба за его сохранение и выживание. Эта вера всегда зиждется на отношении людей к своему руководителю. Отчетливо было видно, что в этой взрывной обстановке, когда никому нет веры, авторитет Саковича был необычайно высок.
Присутствующие мгновенно реагировали на поведение своего лидера, на фразы и даже интонацию. Они понимали, что он попусту собирать людей не будет. Для меня было ясно: присутствие Геннадия Викторовича сдерживало участников от бессмысленных обвинений друг друга и придавало надежду, что выход обязательно найдется.
После встречи с коллективом, мы решили, что надо пригласить на предприятие Игоря Дмитриевича Сергеева, генерала армии, главнокомандующего ракетными войсками стратегического назначения ВС России, в дальнейшем — министра обороны.
В день его прилета мы встретились с Саковичем в гостинице на берегу Бии, присели в комнате, и у нас состоялся тот самый разговор по душам.
Повернуть всю страну
Мы говорили о том, что болело и что тревожило нас. В частности, о приватизации и о том, как она сказывается на ВПК. Можно ли было ее провести по иному, «по справедливости»? И вообще, может ли быть приватизация справедливой? Или это процесс, который необходимо ежеминутно, очень грамотно контролировать?
Говорили о многопартийности и появлении новых политических партий, которые в те годы «размножались», как комары, и жаждали крови. Они клялись в любви к народу, сочувствовали его тяжелой судьбе, костерили власть, заверяя всех, что после победы на выборах они превратят жизнь народа в сказку.
Многие из новых политических лидеров плохо разбирались в происходящих событиях, не осознавали всей глубины экономического и общественно-социального кризиса и наивно верили, что если доберутся до «руля власти», то резким поворотом снимут все проблемы и облегчат тяготы населения.
Они не понимали одного: в 1990-х годах в одном отдельно взятом регионе одним поворотом руля ничего не решишь, крутить пришлось бы несколько лет, да еще в правильном направлении, а поворачивать необходимо было всю страну.
По трем реперным точкам
Естественно, мы с Геннадием Викторовичем вновь и вновь возвращались к одной теме: как в этих политических, экономических, социальных условиях сохранить и укрепить ВПК. Затронули вопросы отношения к армии, ее содержанию, снабжению, дальнейшему укреплению и развитию в условиях, когда государственные рычаги управления оказались неэффективными, а рыночные практически не работали.
Хорошо помню, как меня поразила особенность доказательной базы и логики Геннадия Викторовича. У него была концентрированная способность мышления рассматривать любое явление, событие в динамике и взаимодействии с другими процессами.
Думаю, что ученые с мировыми именами (а Сакович один из них), работающие с веществами, способными в ничтожно малом объеме в доли секунды разнести весь белый свет, оставив тьму глухую, обладают какой-то особой способностью мыслить и предвидеть не только результаты работы, ее последствия на этом свете, но и, при необходимости, заглянуть и по ту сторону света.
Глобализм — это слово не сегодняшнего времени, но сейчас оно звучит из уст политиков и экономистов. В 1990-х было крайне мало ученых, тем более руководителей (а про политиков и говорить не хочу), способных мгновенно, как говорится, по трем реперным точкам, нарисовать объемную картину предполагаемых результатов и событий, прорисовав детали, как ближайшей, так и дальнесрочной перспективы не только в нашей стране, но и за пределами.
Интуиция Саковича, помноженная на аналитику выдающегося ученого и опыт практика-управленца, по своему «переваривала» хаос и неразбериху происходящего, с какой-то поразительной точностью расставляя все это на полочках жизни. Делала события ясными, понятными, позволяя вести предприятие, как ледокол во льдах, к чистой воде.
А для меня тот разговор был, как глоток прохладной воды в пустыне, после которого ты понимаешь, впереди не засуха, не обрыв, а новая земля и продолжение жизни.
На ком земля держится
Геннадий Викторович — цельная, монолитная глыба, способная выдержать огромные статистические и динамические нагрузки. От его крепко скроенной фигуры, внешне несуетливой, кажущейся неторопливой, с первых же фраз веет огромной внутренней энергетикой.
Говорят, что у него непростой характер. Но у людей такого калибра он по определению не может быть простым. Такие, как Геннадий Викторович, поднимались вверх по служебной лестнице не на тройке лошадей, а пешком, с ледорубом в руках, где-то по скалам и ледникам, от одной вершины к другой. Сама жизнь их учила навыкам держать удар, не гнуться от ветра и наветов, умению постоять за дело. В лихую годину 1990−2000-х они сохранили ракетный щит и целостность России.
Не на китах и слонах держатся наша земля и производство, а на людях, и Геннадий Викторович Сакович — один из них.
Идеи, опережающие время
В своих лекциях студентам, характеризуя управленцев высшего звена, я отмечал, что основа их успеха — умение в условиях тяжелейших кризисов создавать, продвигать и развивать производственные системы таким образом, чтобы выпускалась уникальная по своему качеству и назначению продукция, необходимая в различных отраслях народного хозяйства.
Одни из этих управленцев наиболее сильны в генерировании блестящих идей, которые становились хребтом решений и направлений. Другие обладают уникальной способностью аккумулировать сгенерированные идеи, то есть, дать толчок развитию производства. Третья группа, синтезируя все стадии производства, способна провести идею от зарождения до выпуска продукции.
Геннадий Викторович сочетал в себе все. В 1990-х он непосредственно руководил оборонным предприятием, блестяще отстаивая и защищая интересы не только самого предприятия, но и государства, сохранив и подняв на новый уровень обороноспособность страны.
Созданный им в Бийске в начале 2000-х институт в кратчайший срок зарекомендовал себя способным решать сложнейшие научно-технические задачи. Я не специалист в энергонасыщенных веществах и материалах, а вот темами целлюлозы и биотехнологии, занимается и наш технический университет. Но вот как один человек может охватить эти и еще десятки других тем, порождая идеи, опережающие время на десятки лет, понять не могу.
Управленческая школа
Управленческой школе Саковича, присуще одно из важнейших, по крайне мере для меня, первостепенных и редких качеств руководителя. Идеи и разработки, которые по тем или иным причинам не использовались в основной деятельности предприятия, все же усилиями руководства развивались. Стимулировалось создание новых производств, а разработкам и предприятиям давали жизнь. Народившиеся предприятия, «заматерев», становились флагманами не только нашего региона.
Все это характеризует Геннадия Викторовича не только как мудрого стратега, но и прародителя ряда предприятий Бийска. Желание сохранить свое предприятие естественно, но создание новых и стремление дать людям работу — это совершенное другое. В 1990-е годы таких примеров были единицы.
На мой взгляд, это не просто зрелость руководителя, это качественно иной уровень развития — этап формирования общественного деятеля.
Когда в Бийске созрела идея создания наукограда (я тогда был депутатом Госдумы), именно Сакович позвонил мне и попросил принять участие в продвижении статуса. Тогда бийчане в моем кабинете Госдумы фактически организовали штаб по «узакониванию» наукограда.
Природный алмаз
Одно из направлений деятельности Геннадия Владимировича — производство искусственных алмазов. Предприятие может изготовлять их тоннами. Помню свою дискуссию с ним. Я спросил: «А какой лучше — искусственный или природный?» Сакович, доказывая, что они оба хороши и нужны, в присущей ему манере сначала разложил меня на молекулы, затем расщепил на атомы, и я, понимая бесперспективность спора, постепенно замолчал.
Природе необходимы сотни и сотни лет чтобы «выкроить» свой алмаз, вложив в него всю мощь, красоту и силу. И никто и ничто с ним сравниться уже не может.
Так и в жизни человеческой: на ком-то природа отдыхает, а кому-то отдает все сполна. Геннадий Викторович — один из тех, кто этот дар получил, и его главной ценностью стало то, что все полученное, все до последней капельки, отдано людям и стране.
Лев Коршунов.