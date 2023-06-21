Генеральной прокуратурой Российской Федерации проводится Международный молодежный конкурс социальной рекламы «Вместе против коррупции!»

Под эгидой Межгосударственного совета по противодействию коррупции Генеральной прокуратуры Российской Федерации в текущем году организовано проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»

Приём работ продлится до 1 октября 2023 года на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях — «Лучший видеоролик» и «Лучший плакат». Участниками могут стать граждане любого государства (авторы — физические лица или творческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

На сайте конкурса размещены Правила проведения конкурса, которые доступны на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.

Подведение итогов конкурса планируется приурочить к 9 декабря 2023 года — Международному дню борьбы с коррупцией.