20 июля
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Жизнь

Гендиректором «Данон Россия» стал племянник Рамзана Кадырова

«Данон Россия» возглавил зампред правительства Чечни, 32-летний Якуб Закриев. Об этом сообщает РБК.

Депутат. Портфель.
Депутат. Портфель.
CC0

По информации РБК, Закриеву 32 года, он руководит чеченским минсельхозом с ноября 2020 года.

В 2018–2020 годах был мэром Грозного. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А 3 июня ему было присвоено звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщает Telegram-канал Кадырова.

Также по информации издания, Закриев приходится племянником главы Чечни Рамзану Кадырову.

Помимо руководства "дочки Danone", сменился руководитель у компании "Балтика". Ее возглавил Таймураз Боллоев, который уже занимал этот пост с 1991 по 2004 год.

Ранее 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Также 16 июля под госуправление перешли 98,56% акций пивоваренной компании «Балтика».

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