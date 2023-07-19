Гендиректором «Данон Россия» стал племянник Рамзана Кадырова

По информации РБК, Закриеву 32 года, он руководит чеченским минсельхозом с ноября 2020 года.
В 2018–2020 годах был мэром Грозного. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. А 3 июня ему было присвоено звание "Почетный работник агропромышленного комплекса России", сообщает Telegram-канал Кадырова.
Также по информации издания, Закриев приходится племянником главы Чечни Рамзану Кадырову.
Помимо руководства "дочки Danone", сменился руководитель у компании "Балтика". Ее возглавил Таймураз Боллоев, который уже занимал этот пост с 1991 по 2004 год.
Ранее 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Также 16 июля под госуправление перешли 98,56% акций пивоваренной компании «Балтика».