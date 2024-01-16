18 января
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Жизнь

Где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода

В МЧС по Алтайском краю сообщили, что в регионе к Крещению готова 41 купель.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Где купели будут в Барнауле?

В Барнауле купель построят на Оби в районе бывшего Речного вокзала, а также на озере Пионерское. Льда на Оби хватит: его толщина составляет уже 50 см.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Где будут купели в Алтайском крае?

  • Бийск - район Центрального моста;
  • Новоалтайск - мкр. Белоярский, река Малая Черемшанка;
  • Заринск - р. Чумыш;
Остальные купели
  • Алейский район - с. Красный Яр, оз. "Искусственное";
  • Алтайский район - с. Алтайское, р. Каменка;
  • Баевский район - с. Баево, оз. Баево;
  • Бийский район - с. Малоугренево, родник;
  • Благовещенский район - р.п. Благовещенка, оз. Центральное;
  • Ельцовский район - с. Ельцовка, р. Чумыш;
  • Завьяловский район - с. Завьялово, оз. Завьялово;
  • Залесовский район - с. Залесова, р. Каменка;
  • Змеиногорский район - г. Змеиногорск, Нагорный пруд;
  • Красногорский район – с. Красногорское, река Чапша;
  • Калманский район - с. Александровка, пруд Александровский;
  • Каменский район - г. Камень-на-Оби, река Обь;
  • Ключевской район - с. Ключи, оз. Моховое;
  • Косихинский район - с. Косиха, участок реки Лосиха;
  • Кытмановский район - с. Кытманово, 500 м. ниже по течению от моста через р. Чумыш;
  • Мамонтовский район - с. Мамонтово, оз. Большое Островное;
  • Новичихинский район - с. Новичиха, озеро новая Кирпичка;

Павловский район:

  • с. Павловск, Касмалинский (Павловский) пруд;
  • п. Комсомольский, оз. Комсомольское;

Первомайский район:

  • с. Сорочий Лог, Иоанно-Предтеченский монастырь, ручей Святой источник;
  • с. Бобровка, р. Бобровка;
  • с. Первомайское, Первомайское водохранилище;
  • с. Березовка, р. Чесноковка;
  • с. Санниково, пер. Советский, 10а, озеро;
  • Ребрихинский район - у моста через реку Касмала в с. Ребриха;
  • Родинский район - с. Родино, оз. Кубы;
  • Третьяковский район - с. Староалейское, река Алей;
  • Троицкий район - с. Троицкое, р. Большая Речка;
  • Тальменский район - р. Чумыш, р.п. Тальменка, ул. Куйбышева, 1;
  • Усть-Калманский район - с. Усть-Калманка, р. Чарыш;

Усть-Пристанский район:

  • с.Усть-Пристань, р.Обь;
  • с.Коробейниково, р.Чарыш;

Целинный район:

  • с. Целинное р. Яма;
  • с. Дружба р. Марушка;
  • Чарышский район - с. Чарышское, р .Чарыш;
  • Шелаболихинский район - с. Шелаболиха, р. Обь.

Будут ли крещенские морозы в Барнауле и Алтайском крае 19 января?

Утром и днем температура в Алтайском крае будет от -20 до -13 градусов 19 января. Вечером опустится до -17. Ветер будет слабый — 2,4 м/с. Зато дуть будет с северо-востока и востока.

Меры предосторожности

Врачи год от года предупреждают: окунание в прорубь безопасно только для здоровых людей. Делать это нужно только после консультации со специалистом. Прорубь должна быть в специальном месте.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

Кому опасно окунаться в прорубь на Крещение?

Купание в проруби противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе:

  • гипертонией,
  • ишемической болезнью сердца,
  • сердечной недостаточностью,
  • нарушением сердечного ритма,
  • перенесенным инфарктом миокарда.

Короткий стресс при нырянии в ледяную воду может привести к обострению заболевания и дальнейшим осложнениям.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов

С хроническим заболеванием можно нырнуть в прорубь?

В Минздраве посоветовали людям с хроническими заболеваниями умыться в проруби, а не погружаться в воду целиком.

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