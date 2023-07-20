О чем будут фильмы
21 июля - самый важный день для кино в 2023 году, поскольку в прокат выходят главные конкуренты.
Барби - комедия всем известном о кукольном мире с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В сети трейлеры фильма уже разобрали на мемы, а поклонники были готовы к премьере еще несколько месяцев назад.
Оппенгеймер - фильм, снятый одним из самых кассовых режиссеров в истории Кристофером Ноланом. Сюжет расскажет о жизни физика, который стоял во главе разработок ядерного оружия. В главных ролях - Киллиан Мерфи, Робер Дауни - младший, Мэтт Деймон, Флоренс Пью.
Покажут ли премьеры в России
Даже после санкций голливудских студий фильмы выходили в России в тот же день, что и в других странах СНГ.
Однако в этот раз "Барби" и "Оппенгеймер" не стоит ждать на экранах отечественных кинотеатров в ближайшее время.
Компания из Казахстана, которая раньше поставляла России копии фильмов с русским дубляжом, объявила бойкот.
Так, например, премьера "Флеша" вообще не вышла в России, даже неофициально.
Когда можно будет посмотреть "Барби" и "Оппенгеймер"
Если российские кинотеатры и смогут заполучить копии этих премьер, то случится это не раньше, чем через несколько недель после официальных премьер. Будут ли эти копии качественными - гарантии нет.
Если же прокатчикам в России не удастся получить фильмы, то зрителям придется ждать премьеру цифрового релиза. Он выйдет не раньше сентября.
Однако даже после выхода фильмов на цифровых носителях и в сети кинотеатры могут не показать их. Тогда зрители будут вынуждены сами искать, где посмотреть премьеры в любительских озвучках.
Ранее мы разбирались, чего требуют бастующие актеры в США и продолжат ли снимать фильмы в Америке.