Где побывали губернатор, министры и гости Шукшинского фестиваля

22 июля в селе Сростки завершился фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». На закрытии побывал глава региона Виктор Томенко, а также министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Высокие гости прошли по главной торговой улице Сросток, где с самого утра работала всероссийская выставка-ярмарка «Чудики». В ней приняли участие 40 мастеров и семейных мастерских из 20 регионов России.

Украшения из стекла, уникальная керамика и валяная одежда, посуда из сосновых иголок, музыкальный инструмент будущего и даже грибы в рамке – все это можно было купить на ярмарке.

Гости с удовольствием рассматривали творчество мастеров, а затем побывали в мемориальном музее-заповеднике Шукшина на экскурсии.