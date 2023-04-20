Газ для людей. На Алтае газифицирован еще один дом в рамках догазификации

В Алтайском крае состоялось подключение к газовым сетям очередного домовладения в г. Новоалтайск. В мероприятии, посвященном подключению, приняли участие первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турча к, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов .

Всего от жителей г. Новоалтайска принято свыше 2,8 тыс. заявок на догазификацию, почти все они переведены в договоры. Создана техническая возможность для подключения к сетям более 3 тыс. домовладений города.

Сегодня в Алтайском крае состоялось подключение к газовым сетям очередного домовладения в г. Новоалтайск. Фото предоставлено «Газпром газораспределение Барнаул».

Также участники провели заседание регионального штаба по газификации, на котором обсудили вопросы, связанные с реализацией Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021−2025 гг. и догазификацией региона.

Сергей Густов , генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз». Фото предоставлено «Газпром газораспределение Барнаул».