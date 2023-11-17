Гарри Поттер и русские романсы. 5 удивительных концертов декабря в Барнауле

В декабре душа наверняка потребует праздничного антуража. Altapress.ru выяснил, какие шоу и концерты ждут барнаульцев — чтобы вы успели купить билеты.

2 декабря, 17:00, филармония

С программой, посвященной любимым романсам Казанова, выступит заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов. В сопровождении симфонического оркестра прозвучат старинные романсы России, Италии, Испании и Франции.



12+

5 декабря, 19:00, театр драмы

В Барнауле вживую сыграют саундтреки из всех фильмов о Гарри Поттере. Симфонический оркестр примерит на себя роли учеников и преподавателей Хогвартса. Дирижер — Илья Коптев, лауреат множества международных конкурсов.



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Музыка. unsplash.com

6 декабря, 17:30, Алтайский государственный институт культуры

Кафедра академического хора готовит концерт «Зимние мотивы». В программе вечера — живая музыка и вокал, бальные и современные танцы.



6+

10 декабря, 18:00, филармония

Хотели бы попасть на концерт Мэрилин Монро? Джазовая певица Анастасия Лютова и музыкальный коллектив «Лютый бэнд» обеспечат такую возможность. В программе — классический джаз, атмосфера Голливуда XX века и лучшие песни американской дивы.

12+

Мэрилин Монро. unsplash.com

18 декабря, 19:00, ДК Моторостроителей

В Барнаул привезут шоу «Mirror of Enigma» — магическую инсталляцию о зазеркалье, балладах и чуме.

12+