Гарри Поттер и русские романсы. 5 удивительных концертов декабря в Барнауле

2 декабря, 17:00, филармония
С программой, посвященной любимым романсам Казанова, выступит заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов. В сопровождении симфонического оркестра прозвучат старинные романсы России, Италии, Испании и Франции.
12+
5 декабря, 19:00, театр драмы
В Барнауле вживую сыграют саундтреки из всех фильмов о Гарри Поттере. Симфонический оркестр примерит на себя роли учеников и преподавателей Хогвартса. Дирижер — Илья Коптев, лауреат множества международных конкурсов.
6+
6 декабря, 17:30, Алтайский государственный институт культуры
Кафедра академического хора готовит концерт «Зимние мотивы». В программе вечера — живая музыка и вокал, бальные и современные танцы.
6+
10 декабря, 18:00, филармония
Хотели бы попасть на концерт Мэрилин Монро? Джазовая певица Анастасия Лютова и музыкальный коллектив «Лютый бэнд» обеспечат такую возможность. В программе — классический джаз, атмосфера Голливуда XX века и лучшие песни американской дивы.
12+
18 декабря, 19:00, ДК Моторостроителей
В Барнаул привезут шоу «Mirror of Enigma» — магическую инсталляцию о зазеркалье, балладах и чуме.
12+