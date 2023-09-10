12 сентября
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Жизнь

Галкин* живет с другой женщиной с разрешения Пугачевой. Подробности

Комик Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) поселился в Литве с Лаймой Вайкуле, сообщает "Комсомольская правда".

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
Соцсети.

Напомним, звездная семья уехала из России в прошло году. С тех пор Галкин* (признан иноагентом в РФ) дает концерты по всему миру.

Летом Пугачева с мужем и детьми приехали в Юрмалу. Там их встретила Лайма Вайкуле, вместе они провели лето.

Примадонна с Гарри и Лизой вернулась в Израиль. А вот Максим остался жить с Вайкуле.

«Любой язык трудный, тут своя культура, много слов непонятных. Лайма недавно обучала, - сообщил комик. – У меня были концерты в Литве, и мне было удобно прилететь в Ригу. Я просто у Лаймы здесь живу. Алла это придумала, чтоб я здесь под присмотром был».

Ранее косметолог оценила изменения во внешности Аллы Пугачевой.

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