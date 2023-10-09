Галкин* и Пугачева заявили, что останутся в Израиле, чтобы "поддержать страну в это нелегкое время"

Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) заявил, что они с женой останутся в Израиле, несмотря на войну.

Галкин* сказал, что они с Пугачевой уже много лет граждане ЕС. И в любой момент могут уехать в одну из 27 европейских стран. Но не уезжают.

По его словам, они выбрали Израиль и ни одной минуты об этом не пожалели.

«И сегодня, в эти трудные, горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Мы с Аллой хотим поддержать израильский народ в эту действительно трудную минуту», — сказал он.

* - признан иноагентом в РФ.

Однако в СМИ уже успели написать, что звездную пару видели в аэропорту Тель-Авива. Очевидно, ошиблись.

Ранее мы рассказывали, что такое Железный купол, который должен был спасти Израиль от палестинских ракет.