В сети магазинов "Галамарт" началась проверка после того, как в одном из петербургских магазинов прозвучала песня Верки Сердючка, сообщает " Фонтанка.ру ".

Трек "Ще не вмерла Украина", играющий в торговом зале, возмутил вернувшегося в Санкт-Петербург участника СВО. Он пожаловался депутату Мосгордумы Андрею Медведеву.

После этого в магазин нагрянула полиция, и он закрылся раньше времени. Вечером директор "Галамарта" Александр Иваненко записал видеообращение с извинениями.

Он отметил, что компания признает ошибку сотрудников магазина и несет за инцидент полную ответственность.

Ранее о сроках окончания СВО и тюремном наказании для сына-орденоносца говорил Кадыров на прямой линии.

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