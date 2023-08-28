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Жизнь

Гала-матч, описторхоз и еще один выход из губернаторской гонки. Что произошло в Алтайском крае 28 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 28 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Кандидат в губернаторы Алтайского края от «Партии пенсионеров» Елена Хрусталева вышла из гонки и поддержала Виктора Томенко.
  • Барнаул встретил звезд отечественного хоккея: Фетисова, Касатонова, Каменского, Морозова, Якушева и других. Они пообщались с молодыми хоккеистами, а вечером сами вышли на лед.
  • В Алтайском крае выделили 380 млн рублей на освещение трасс. В этом году электроосвещением планируют оборудовать более 50 км.
  • В Барнауле ищут хозяина бездомной собаке, которая «прибилась» к Изумрудному парку и уже полюбилась его посетителям.
  • Алтайские синоптики опубликовали прогноз погоды на 29, 30 и 31 августа. Последние летние дни будут теплыми.
  • Роспотребнадзор проверил две партии рыбы, выловленной в Оби. В первой 50% улова было поражено описторхозом, а во второй – вся рыба.
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