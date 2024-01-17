Гадание — грех? Можно ли "заглядывать в будущее" на Крещение

Гаданиями в канун праздников традиционно интересуются люди, которые хотят узнать свою судьбу. Некоторым просто хочется посмотреть, сбудется ли предсказание. Однако многие также выступают против таких обрядов, пророча гадающим чуть ли не адские муки. В том, безопасно ли гадать на ближайший праздник — Крещение Господне, разобрался altapress.ru .

Из истории

На Руси период Святок с 7 по 19 января считался самым подходящим временем для гадания. Люди верили, что в этот период стиралась граница между миром людей и миром духов: по земле бродила нечисть, у которой можно осторожно выведать будущее.

Святочные гадания делились на три типа: об урожае, судьбе членов семьи, замужестве или женитьбе.

Считалось, что лучше всего гадать в местах обитания на перекрестках дорог, в лесу, реке или рядом с колодцем. Эти места были "местом обитания" чертей, леших и водяных. В доме обителью домашних духов были печь, баня и хлев. Самым «правдивым» временем была ночь накануне Рождества, Нового года и Крещения.

Святочные гадания делились на три типа: об урожае, судьбе членов семьи, замужестве или женитьбе.

Что говорят священники

Священники подчеркивают, что поверье, о "смывающихся" в купели грехах ошибочное. Они смываются только таинством Покаяния, а заигрывание с потусторонними силами в эти дни — грех.

По словам служителей церкви, нечистая сила старается замазать радость рождению Спасителя грехом гадания, а слова «гадание» и «гадость» однокоренные. Так что искушать судьбу в Святые дни не следует.

Так можно или нет?

Сейчас мы живем в светском государстве, где религия не оказывает влияние на общество, а взгляды на мир у всех различаются. Более того, в России много представителей разных конфессий, у которых есть свои правила, порой непонятные для других. Также есть много агностиков и атеистов, которые этим даже не интересуются.

Однако всегда было известно, что каждый человек сам строит свою жизнь и определяет судьбу. Поэтому гадать или не гадать, верить или нет, и во что именно — дело каждого в отдельности.

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