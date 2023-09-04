Фотографиями очаровательного заката поделились барнаульцы.

Такие закаты бывают только в теплое время года, нужно любоваться ими до наступления зимы.
Ранее малиновый закат украсил вечер барнаульцев. Можно было подумать, что Барнаул превратился в Барби-лэнд.
Интересные облака проплывали над Барнаул. Участники сообщества Barnaul 22 поделились красивыми кадрами.
Такие закаты бывают только в теплое время года, нужно любоваться ими до наступления зимы.
Ранее малиновый закат украсил вечер барнаульцев. Можно было подумать, что Барнаул превратился в Барби-лэнд.
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