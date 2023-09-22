Фотография с Путиным пропала из соцсетей Исинбаевой

Фотографию опубликовали в ноябре 2017 года. Однако когда ее удалили - неизвестно.
Награды и звание
Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обладательница 28 мировых рекордов.
Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов.
В 2015 году получила воинское звание майора. Ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике.
В мае 2015 года Исинбаева приняла решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту.
В августе 2023 года ее не включили в список влиятельных спортсменок.
Ранее публицист жестко и оскорбительно раскритиковал Исинбаеву за переезд в Испанию.