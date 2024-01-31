1 февраля
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Жизнь

Фонд «Милосердие» и Алтай-Кокс подвели итоги благотворительной акции

Традиционная новогодняя благотворительная акция от фонда «Милосердие» — социального партнера Алтай-Кокса и НЛМК — помогла собрать средства на поддержку наиболее нуждающихся, которые проживают в Липецкой, Белгородской, Свердловской областях и в Алтайском крае.

Подведены итоги традиционной новогодней благотворительной акции от фонда «Милосердие», социального партнера Алтай-Кокса и НЛМК.
Подведены итоги традиционной новогодней благотворительной акции от фонда «Милосердие», социального партнера Алтай-Кокса и НЛМК.
Источник: компания Алтай-Кокс.

В Заринске средства акции направят на закупку востребованного оборудования для приюта помощи животным.

На сайте фонда в разделе «Как помочь» постоянно открыт текущий сбор средств на благотворительность. В течение года можно сделать любой взнос, перечислив средства по реквизитам, которые указаны по ссылке. Личные пожертвования направляют на лечение и реабилитацию детей, поддержку основных социальных программ.

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» в этом году отмечает 25-летие своей деятельности. Он работает на территории Белгородской, Липецкой, Свердловской областей и Алтайского края как социальный партнер Группы НЛМК. Входит в ТОП-10 рейтинга RAEX* лучших корпоративных и частных благотворительных НКО в России.

Дополнительная информация о фонде на сайте.

* Рейтинговое агентство «РАЭКС».

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