Флор и Лавр: народные традиции и приметы на 31 августа

Традиции на Флора и Лавра
Православная церковь чтит память мучеников Флора и Лавра, которые жили во II веке. Согласно преданию, после обретения их мощей прекратился падеж скота, потому на Руси они стали считаться покровителями лошадей. Другое название так и звучит — Лошадиный праздник.
Поэтому хозяевам лошадей сегодня лучше сделать для них выходной, почистить, помыть, расчесать, угостить лакомствами.
Также это хороший день для уборки, особенно в местах, где содержат домашних животных.
Лошади.
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Что запрещено делать на Флора и Лавра
- Ругаться с родственниками — помириться долго не получится.
- Сидеть на столе — к голоду и бедности.
- Сеять в этот день что-либо — ничего, кроме сорняка, не вырастет.
Природа.
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Народные приметы на 31 августа
- Воздух прозрачный и свежий — будет ненастье.
- Воздух над лесом с синевой — к теплу.
- Низкие облака сегодня — перед дождем.
- Коровье молоко быстро скисает — к грозе.
- Диск солнца не ровный, искаженный — день окажется сырым.
- Звезды алого цвета и мерцают — будет ветрено и дождливо.
- Лошадь фыркает — к дождю.
- Лошадь трясет головой и закидывает ее кверху — к ливню.
- Кошка с собакой в доме сцепились — к семейной ссоре.