Финал "Слова пацана". Когда выйдут 7 и 8 серии нашумевшего сериала

7 серия сериала "Слово пацана" выйдет 14 декабря в 7:00 по московскому времени.
Последняя 8 серия официально выйдет 21 декабря, также в 7:00 по Москве.
За несколько дней до официальной премьеры в сеть попали копии последних серий "Слова пацана". Однако позже выяснилось, что это были рабочие версии эпизодов для Института развития интернета, который софинансирует проект.
Пока поклонники строили догадки, создатели сериала опровергли информацию, что команда переснимает последнюю серию картины. Ранее в сети были мнения, что проект продлят на второй сезон или уберут из него «романтически линии».