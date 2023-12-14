15 декабря
﻿
Жизнь

Финал "Слова пацана". Когда выйдут 7 и 8 серии нашумевшего сериала

Развязку популярного сериала зрители узнают уже совсем скоро. О датах выхода последних серий расскажет altapress.ru.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.
1
Когда выйдет 7 серия?

7 серия сериала "Слово пацана" выйдет 14 декабря в 7:00 по московскому времени.

Сериал &quot;Слово пацана. Кровь на асфальте&quot;.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.
2
На какую дату запланирована премьера последней серии?

Последняя 8 серия официально выйдет 21 декабря, также в 7:00 по Москве.

Сериал &quot;Слово пацана. Кровь на асфальте&quot;.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.
3
Правда ли, что финальные серии уже слили?

За несколько дней до официальной премьеры в сеть попали копии последних серий "Слова пацана". Однако позже выяснилось, что это были рабочие версии эпизодов для Института развития интернета, который софинансирует проект.

Сериал &quot;Слово пацана. Кровь на асфальте&quot;.
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Пресс-служба видеосервиса Wink.
4
Будет ли продолжение?

Пока поклонники строили догадки, создатели сериала опровергли информацию, что команда переснимает последнюю серию картины. Ранее в сети были мнения, что проект продлят на второй сезон или уберут из него «романтически линии».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость