Состоялась юбилейная 15 встреча Клуба читающих врачей

Уже третий год «Здоровое поколение» занимается просветительской работой в рамках Клуба читающих врачей. За это время проект завоевал сердца родителей наших пациентов. Мы рады, что можем помогать родителям, быть грамотными и растить здоровое поколение.

Тема встречи «Переживая вместе» выбрана не случайно. Абсолютное большинство родителей сталкивается с различными стрессами — начиная от похода в детский сад и заканчивая подростковыми протестами. Психологическая атмосфера в семье в такие периоды нарушается, что приводит к нарастающему дискомфорту как детей, так и взрослых. А также стрессы могут вызывать заболевания, маскировать уже имеющиеся проблемы.

О теме ментального здоровья все еще не принято говорить в обществе, хотя это необходимо. Дети сталкиваются с огромным количеством проблем, о которых они не могут рассказать родителю или врачу. И чтобы помочь им вовремя распознать и скорректировать проблему, родителю важно быть осведомленным.

Мы собрали команду из трех экспертов: врача-педиатра, врача-гастроэнтеролога, врача-психиатра, чтобы донести до наших слушателей важность этой темы, дать им понятные инструкции по раннему выявлению красных флагов психических проблем. Это позволит большому количеству детей вовремя получить квалифицированную помощь, а родителям быть спокойными за здоровье своих детей.

Наши спикеры (Фуголь Д.С., Коваленко А.В., Бельц М.Н.) подарили слушателям информацию, на самостоятельное изучение которой уходят месяцы. А также поделились огромным количеством примеров из личного врачебного опыта, большинство из которых нашли отклик среди аудитории.

25 февраля прошла юбилейная 15 встреча Клуба читающих врачей. Источник: клиника «Здоровое поколение».

В этот раз мы собрали рекордное для нас число участников, мероприятие посетили более 70 человек. Тема является резонансной, социально-значимой, имеющей много острых углов. Встреча получилась интересной и эмоциональной, а наша команда получила шквал аплодисментов и большое количество благодарностей.

Мы будем продолжать заниматься медицинским просвещением, чтобы как можно больше людей могли улучшать свое здоровье.

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