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Жизнь

Феофан Милостивый: народные традиции и приметы на 12 октября

12 октября проходит церковный день памяти Феофана Милостивого. Это христианский святой, известный своей щедростью и помощью беднякам, за что его и прозвали Милостивым.

Кролик. Заяц.
Кролик. Заяц.
открытые источники в интернете

Традиции Феофана Милостивого

В этот день было принято охотиться на зайца. Если удавалось его добыть, это сулило удачный год для охотника. Заяц также был традиционным блюдом на праздничном столе.

Нужно проявлять добро и щедрость. Такие поступки будут вознаграждены.

Сон, который приснился в ночь на 12 октября, может содержать важные советы и подсказки, как нужно поступать в той или иной ситуации, чтобы все прошло благополучно.

Что нельзя делать 12 октября

  • Тратить много денег, покупать ненужные вещи, поддаваться сиюминутным желаниям что-то приобрести — финансовое состояние ухудшится.

  • Рассказывать о своих планах, мечтах и целях в жизни — достичь их не удастся.

  • Таить злость и обиду, продумывать месть или мстить — к болезням.

  • Проводить обряды любовной магии — можно надолго остаться в одиночестве.

  • Брать в руки острые предметы, заниматься рукоделием — если сегодня пораниться, то травма будет очень долго заживать.

Народные приметы на Феофана Милостивого

  • В небе звезд много — осень будет сухая.
  • Гром — зимой будет мало снега.
  • Листья еще не опали с вишни — выпавший снег растает.
  • Мутноватая луна — к дождю.
  • Соль в солонке отсырела — к осадкам.
  • На деревьях иней — день окажется сухим и солнечным.
  • Туман вечером — заморозков не будет.
  • Туман утром — три дня будет стоять тепло.
  • Новые грибы появляются — зима будет поздней.
  • Ветер стих к вечеру — к хорошей погоде.

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