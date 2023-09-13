14 сентября
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Жизнь

Еврокомиссия смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей

Прежде всего следует сосредоточиться на автомобилях выезжающих россиян, которые исполняют импортное эмбарго, сообщает РБК.

Экспорт.
Экспорт.
Центр поддержки экспорта «Алтайского фонда МСП»

Напомним, что ранее ЕК запретила россиянам вывозить даже личные вещи. Например, шампунь, косметику и телефоны.

На данный момент комиссия формально запрещает ввоз некоторых товаров, в том числе автомобилей.

Однако сейчас машины - это категория товаров, которая может обходить некоторые санкции.

Также отмечается, что эффективнее всего можно понять, что человек приехал из России, если у машины российский гос.номер и российская регистрация.

Ранее мы писали о том, какие запреты хотят ввести для пользователей электросамокатов - разбор altapress.ru.

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