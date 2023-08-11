EU-ALLIANCE: обзор иммиграционной компании

Услуги по иммиграции от EU-ALLIANCE
Согласно данным на официальном сайте, компания предлагает широкий пакет услуг для получения гражданства за инвестиции, по репатриации или же при оформлении ВНЖ.
Репатриация
Получение гражданства с EU-ALLIANCE по репатриации возможно за 1 год. Данная процедура предусматривает то, что заявитель должен обязательно документально подтвердить родственную связь с гражданами конкретной страны (также берется во внимание номер поколения и конкретные годы, когда ваши предки имели данный статус гражданина).
Основные преимущества программы репатриации:
- Возможность приобрести статус гражданина за 1 год (вместо 9 лет по натурализации);
- Нет надобности сдавать экзамен на знание государственного языка, культуры, традиций;
- Возможность сохранения родного паспорта;
- Упускается процедуры оформления ВНЖ и ПМЖ.
Стоит отметить, что требования и условия программы репатриации могут различаться в зависимости от конкретной страны. Соискатели, которые интересуются таким вариантом, могут получить консультацию у представителей EU-ALLIANCE, чтобы ознакомиться с требованиями и успешно пройти все необходимые процедуры.
Гражданство за инвестиции
Такая программа становится все более популярной среди тех, кто ищет альтернативные способы переезда в Европейский союз. Восторженные отзывы клиентов, получившие гражданство через инвестиции, подтверждают, что такой вариант является привлекательным и успешным для тех, кто стремится развивать бизнес в государствах ЕС. Данная процедура является достаточно затратной, поэтому она подходит для финансово независимых лиц.
ВНЖ
ВНЖ — статус, который иммигрант приобретает при переезде в другую страну на различных основаниях. Зачастую, это работа, обучение, научная деятельность. Разобраться со всеми нюансами, пройти процедуры по оформлению пакета документов на подачу, его перевод на нужный язык и легализацию, помогают эксперты EU-ALLIANCE. Положительные отзывы заявителей подтверждают, что компания предлагает высококачественное сопровождение на каждом этапе, что делает иммиграционную процедуру более простой.
Отзывы клиентов
Отзыв от Николая:
Я давно хотел переехать в Европу. Сотрудники EU-ALLIANCE проконсультировали меня по всем возможным вариантам, я выбрала программу репатриации. Процесс был сложным, но благодаря юристам организации успешно получил гражданство. Теперь живу в Любляне с семьей.
Отзыв от Валерия:
Планировал открыть предпринимательство в Европе, но не знал с чего начать. Обратившись в EU-ALLIANCE был приятно удивлен: предоставили мне необходимую информацию, помогли с оформлением, обрисовали даже перспективы. Бизнес уже запустил (аренда велосипедов в Бургасе). Если будете тут, заезжайте.
Отзыв от Александры:
Сначала переехала в Германию, чтобы получить образование, но как оказалось, жить тут более, чем перспективно. Осталась. А с документами помогли эксперты EU-ALLIANCE. Благодаря им буду жить тут пока не надоест))
Отзыв от Нины:
При эмиграции важно иметь поддержку опытных специалистов. Сотрудничество с данной компанией стало для меня настоящим спасением! Огромная благодарность команде за профессиональную помощь в получении Id-карты Словении.
Выводы о EU-ALLIANCE
История работы компании EU-ALLIANCE более, чем просто положительная. Многие мигранты обращались за помощью даже после того, как получили отказ, оформляясь сами.
Преимущества организации:
- Комплексное сопровождение;
- Индивидуальный подход;
- Безопасность данных и строгая конфиденциальность.
Недостатки:
В некоторых случаях заявителям приходится самостоятельно заниматься получением определенных документов, например, медицинские справки.
Несмотря на некоторые недостатки, EU-ALLIANCE продолжает оставаться одной из лучших иммиграционных компаний, помогая заинтересованным лицам осуществлять их мечты о жизни в Европе.
* ЕС Альянс (перев.).