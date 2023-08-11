EU-ALLIANCE: обзор иммиграционной компании

Процесс иммиграции требует внимания к множеству деталей и решения полного пакета юридических вопросов, что делает помощь опытных профессионалов почти первой необходимостью для иммигрантов. Именно в этом направлении компания EU-ALLIANCE* с успехом проявляет себя, предоставляя высококлассные услуги и индивидуальный подход к каждому заявителю. Более подробно об этом можно узнать из отзывов на различных форумах или даже на картах компании. Эксперты охватывают широкий спектр услуг, предлагая мигрантам всестороннюю помощь в процессе оформления европейских документов (подготовка документов, их подача, мониторинг дела, постоянный отчёт о проделанной работе). Люди, воспользовавшиеся их услугами, оставляют множество положительных отзывов, ознакомиться с которыми вы сможете также и в этой статье.

Услуги по иммиграции от EU-ALLIANCE

Согласно данным на официальном сайте, компания предлагает широкий пакет услуг для получения гражданства за инвестиции, по репатриации или же при оформлении ВНЖ.

Репатриация

Получение гражданства с EU-ALLIANCE по репатриации возможно за 1 год. Данная процедура предусматривает то, что заявитель должен обязательно документально подтвердить родственную связь с гражданами конкретной страны (также берется во внимание номер поколения и конкретные годы, когда ваши предки имели данный статус гражданина).

Основные преимущества программы репатриации:

Возможность приобрести статус гражданина за 1 год (вместо 9 лет по натурализации);

Нет надобности сдавать экзамен на знание государственного языка, культуры, традиций;

Возможность сохранения родного паспорта;

Упускается процедуры оформления ВНЖ и ПМЖ.

Стоит отметить, что требования и условия программы репатриации могут различаться в зависимости от конкретной страны. Соискатели, которые интересуются таким вариантом, могут получить консультацию у представителей EU-ALLIANCE, чтобы ознакомиться с требованиями и успешно пройти все необходимые процедуры.

Гражданство за инвестиции

Такая программа становится все более популярной среди тех, кто ищет альтернативные способы переезда в Европейский союз. Восторженные отзывы клиентов, получившие гражданство через инвестиции, подтверждают, что такой вариант является привлекательным и успешным для тех, кто стремится развивать бизнес в государствах ЕС. Данная процедура является достаточно затратной, поэтому она подходит для финансово независимых лиц.

ВНЖ

ВНЖ — статус, который иммигрант приобретает при переезде в другую страну на различных основаниях. Зачастую, это работа, обучение, научная деятельность. Разобраться со всеми нюансами, пройти процедуры по оформлению пакета документов на подачу, его перевод на нужный язык и легализацию, помогают эксперты EU-ALLIANCE. Положительные отзывы заявителей подтверждают, что компания предлагает высококачественное сопровождение на каждом этапе, что делает иммиграционную процедуру более простой.

Отзывы клиентов

Отзыв от Николая:

Я давно хотел переехать в Европу. Сотрудники EU-ALLIANCE проконсультировали меня по всем возможным вариантам, я выбрала программу репатриации. Процесс был сложным, но благодаря юристам организации успешно получил гражданство. Теперь живу в Любляне с семьей.

Отзыв от Валерия:

Планировал открыть предпринимательство в Европе, но не знал с чего начать. Обратившись в EU-ALLIANCE был приятно удивлен: предоставили мне необходимую информацию, помогли с оформлением, обрисовали даже перспективы. Бизнес уже запустил (аренда велосипедов в Бургасе). Если будете тут, заезжайте.

Отзыв от Александры:

Сначала переехала в Германию, чтобы получить образование, но как оказалось, жить тут более, чем перспективно. Осталась. А с документами помогли эксперты EU-ALLIANCE. Благодаря им буду жить тут пока не надоест))

Отзыв от Нины:

При эмиграции важно иметь поддержку опытных специалистов. Сотрудничество с данной компанией стало для меня настоящим спасением! Огромная благодарность команде за профессиональную помощь в получении Id-карты Словении.

Выводы о EU-ALLIANCE

История работы компании EU-ALLIANCE более, чем просто положительная. Многие мигранты обращались за помощью даже после того, как получили отказ, оформляясь сами.

Преимущества организации:

Комплексное сопровождение;

Индивидуальный подход;

Безопасность данных и строгая конфиденциальность.

Недостатки:

В некоторых случаях заявителям приходится самостоятельно заниматься получением определенных документов, например, медицинские справки.

Несмотря на некоторые недостатки, EU-ALLIANCE продолжает оставаться одной из лучших иммиграционных компаний, помогая заинтересованным лицам осуществлять их мечты о жизни в Европе.

* ЕС Альянс (перев.).