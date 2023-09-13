Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Также другие европейские соседи ужесточили правила.

На таможне Литвы, зарегистрированные в России автомобили будут конфисковать. Этого можно избежать, если показать документы, что водитель едет в Калининград транзитом.

Накануне Латвия тоже запретила въезд на российских номерах. Даже через белорусскую границу.

Только власти Финляндии не последовали рекомендациям ЕС. Сейчас въезжать туда можно, авто никто не заберет.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить въезд автомобилей на бензине в мегаполисы и на курорты.