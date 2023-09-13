14 сентября
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Жизнь

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Запрет действует с 13 сентября, сообщает Mash.

Женщина за рулем автомобиля.
Женщина за рулем автомобиля.
СС0

Также другие европейские соседи ужесточили правила.

На таможне Литвы, зарегистрированные в России автомобили будут конфисковать. Этого можно избежать, если показать документы, что водитель едет в Калининград транзитом.

Накануне Латвия тоже запретила въезд на российских номерах. Даже через белорусскую границу.

Только власти Финляндии не последовали рекомендациям ЕС. Сейчас въезжать туда можно, авто никто не заберет.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить въезд автомобилей на бензине в мегаполисы и на курорты.

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