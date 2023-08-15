Есть чистый воздух и тишина. Росстат назвал самый маленький сельсовет Алтайского края

Бугрышихинский сельсовет - самый малочисленный в Алтайском крае, следует из информации о постоянном населении, опубликованной Росстатом : в нем всего 43 жителя. Два населенных пункта, из которых он «собран», - Бугрышиха и Подпалатцы, разместились в живописном месте - это Курьинский район. «Есть небольшие озера, чистые родники, чистый воздух и тишина», - представляет свою территорию сайт сельсовета. Но, очевидно, не для всех это главное: численность меньше 100 здесь зафиксировали лет 15 назад, и с тех пор население продолжает сокращаться.

Место уединения

Кроме тишины и волшебной природы, в Бугрышихе, центре сельсовета, есть школа с тремя учениками (филиал колыванской), магазин, библиотека и клуб, пишет сайт районной администрации.

А еще есть администрация и глава. Правда, нет своих сельсоветовских депутатов - в таких малых муниципалитетах (до 100 жителей старше 18) их, по закону, не выбирают. Все вопросы решает сход граждан, объяснил депутат АКЗС Андрей Кривов.

Сход сам выбирает главу - а голосуют в Бугрышихе открыто, не таясь. Сам, когда надо, прекращает его полномочия. Ну и, конечно же, сам принимает бюджет.

Клуб. Бугрышиха. Сайт Курьинского района.

Живут по средствам

Казна сельсовета дотационная чуть меньше чем полностью. Из прогнозируемых доходов в 892,3 тыс. рублей в 2023 году «сверху» придет трансферт 877,1 тыс., - это 98,3%. Собственные доходы - чуть больше 15 тысяч рублей.

С другой стороны, живут здесь по средствам - в том смысле, что дефицита бюджета не прогнозируется, и сколько денег придет, столько и потратят.

Один из собеседников altapress.ru вспоминает: лет 8-10 назад, когда в крае пошла волна объединения сельсоветов, краевые власти пытались убедить и бугрышихинцев присоединиться к другому - так сказать, укрупниться. Дескать, когда денежки в куче, вместе легче.

Отказались наотрез. В конце концов, от них и так до всего далеко.

Бугрышиха и ее окрестности. ОК "Моя Родина Бугрышиха".

Делают доступнее

В самом деле, от центра сельсовета до райцентра - 71 км, до Барнаула - аж 340. Не удивительно, что и Бугрышиху, и Подпалатцы включили в перечень труднодоступных и отдаленных местностей. Других таких в Курьинском районе нет.

Впрочем, краевые власти все же стараются сделать его доступнее. Шоссе Курья-Колывань-Бугрышиха, ведущее на озеро Белое и гору Синюху, нынешним летом всерьез обновляют - снимают прежнее асфальтобетонное полотно и укладывают новое.

А все почему? Потому что места эти буквально примагничивают туристов - поклонников дикой природы, которым осточертели асфальтовые джунгли, телевизоры и соцсети. Тех, кто верит в целебную силу родниковой воды в каменных чашах горы Синюхи.

На горе Синюха. visitaltai.info

Место для джиппинга

На таких романтиков, наверное, рассчитано объявление о продаже полдома в Бугрышихе за 1 млн рублей, опубликованное на avito. У автора, видимо, есть основания верить, что дом он сможет продать - во многих селах жилье просто бросают.

Он завлекает покупателя: маленькая река Бугрышиха течет прямо за огородом, она "приятно убаюкивает, а утром будит пение соловьев". Прямо за селом - земляничная гора, ягода - с ноготь большого пальца.

Вокруг - почти все виды горных алтайских трав, местами в рост человека, по берегам рек и ручьев растет малина. Плюс - рыбалка на хариуса и тайменя и охота. «Это прекрасное место для отдыха, джиппинга и водометного экстрима», - утверждает автор.

«В таких небольших селах свой микроклимат. Жители держат ЛПХ, занимаются охотой, рыболовством, собирательством. Кто живет, радуется природе. Многие сюда ездят отдыхать из других территорий, в том числе из-за пределов края. Строят дачи или покупают дома под дачи», - говорит Евгений Печагин, начальник райсельхозуправления и старожил Курьинского района.

В Подпалатцах, где остались, быть может, пара жилых усадеб, лет пять назад и вовсе поселилась «Душа Алтая» - турбаза.

На ее сайте предупреждают: на базе отсутствует сотовая связь, но можно позвонить с близлежащей горы. В общем, все условия для цифрового детокса.

В Алтайском крае 1587 сельских населенных пунктов, из них 57 - без населения. 65 сельских населенных пунктов имеют численность менее шести жителей.

45 сел - от 6 до 10 жителей.

94 сел - 11-25 жителей.

115 сел - 26-50 жителей.

187 сел - 51-100 жителей. Источник: Росстат, сведения на 1 января 2023 года.

Турбаза в Подпалатцах, Курьинский район. dusha-altay.ru

Росстат объясняет

Тем временем местных жителей здесь становится все меньше. Если верить Википедии, численность меньше ста здесь зафиксировали еще в 2007-м. В 2010-м Всероссийская перепись насчитала здесь 49 мужчин и 47 женщин.

Правда, Евгений Печагин все же немного посомневался, что сейчас количество постоянных жителей сельсовета, указанное Росстатом на 1 января (43), соответствует реальности.

«Там точно меньше ста… Но может, это количество избирателей? Ну - мне сказать трудно: я же отвечаю за сельскохозяйственные предприятия, а сельхозпроизводства в Бугрышихинском сельсовете нет - там только ЛПХ. Статистику, конечно, мы ведем, потому что молоко-мясо там производится, излишки реализуются», - объяснил он.

Бугрышиха и ее окрестности. ОК "Моя Родина Бугрышиха".

Собеседник altapress.ru, впрочем, не исключил: часть людей, приехавших сюда "за туманом и запахом тайги", не регистрируются в сельсовете.

Росстат объясняет на сайте, откуда цифры: сведения о численности берут из последней переписи - а она, если помните, прошла осенью 2021 года.

Потом статистики ее корректируют: ежегодно прибавляют, сколько народилось и прибыло, и убавляют, сколько ушло из жизни и убыло. Плюс-минус - вот и результат.

Старая, но своя

А ведь когда-то, в «мохнатых» 1960-х, в Бугрышихинском сельсовете стояли полторы сотни крепких домов. Работал маслозавод, мельница и отделение совхоза «Колыванский».

А в школе-восьмилетке училось больше 150 ребятишек, включая детей из близлежащих поселков - Плитная, Маячный и Подпалатцы. Жили приезжие в интернате или на квартирах у родни.

Бугрышиха, встреча выпускников. Сайт Курьинского района.

Плитная и Маячный в списках уже не значатся - последние жители покинули их еще, видимо, в 1970-х. Подпалатцы еще держатся, тем более - в селе такой крупный по нынешним временам объект как турбаза.

Когда в Бугрышиху съехались выпускники местной школы (а точная дата события на сайте не обозначена), оказалось, разбросаны они чуть не по всему миру: кто-то прибыл из регионов России, кто-то с Украины, а кто-то из Казахстана и Германии.

«Гостеприимно встретила их школа. Старая, покосившаяся, с протекающей местами крышей, но своя, родная», - писал об этом событии курьинский сайт.

Наверняка все эти люди хранят тысячи больших историй о своей малой Родине.

Бугрышиха и ее окрестности. ОК "Моя Родина Бугрышиха".

200 слов про историю села Бугрышиха