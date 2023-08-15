Есть чистый воздух и тишина. Росстат назвал самый маленький сельсовет Алтайского края

Место уединения
Кроме тишины и волшебной природы, в Бугрышихе, центре сельсовета, есть школа с тремя учениками (филиал колыванской), магазин, библиотека и клуб, пишет сайт районной администрации.
А еще есть администрация и глава. Правда, нет своих сельсоветовских депутатов - в таких малых муниципалитетах (до 100 жителей старше 18) их, по закону, не выбирают. Все вопросы решает сход граждан, объяснил депутат АКЗС Андрей Кривов.
Сход сам выбирает главу - а голосуют в Бугрышихе открыто, не таясь. Сам, когда надо, прекращает его полномочия. Ну и, конечно же, сам принимает бюджет.
Живут по средствам
Казна сельсовета дотационная чуть меньше чем полностью. Из прогнозируемых доходов в 892,3 тыс. рублей в 2023 году «сверху» придет трансферт 877,1 тыс., - это 98,3%. Собственные доходы - чуть больше 15 тысяч рублей.
С другой стороны, живут здесь по средствам - в том смысле, что дефицита бюджета не прогнозируется, и сколько денег придет, столько и потратят.
Один из собеседников altapress.ru вспоминает: лет 8-10 назад, когда в крае пошла волна объединения сельсоветов, краевые власти пытались убедить и бугрышихинцев присоединиться к другому - так сказать, укрупниться. Дескать, когда денежки в куче, вместе легче.
Отказались наотрез. В конце концов, от них и так до всего далеко.
Делают доступнее
В самом деле, от центра сельсовета до райцентра - 71 км, до Барнаула - аж 340. Не удивительно, что и Бугрышиху, и Подпалатцы включили в перечень труднодоступных и отдаленных местностей. Других таких в Курьинском районе нет.
Впрочем, краевые власти все же стараются сделать его доступнее. Шоссе Курья-Колывань-Бугрышиха, ведущее на озеро Белое и гору Синюху, нынешним летом всерьез обновляют - снимают прежнее асфальтобетонное полотно и укладывают новое.
А все почему? Потому что места эти буквально примагничивают туристов - поклонников дикой природы, которым осточертели асфальтовые джунгли, телевизоры и соцсети. Тех, кто верит в целебную силу родниковой воды в каменных чашах горы Синюхи.
Место для джиппинга
На таких романтиков, наверное, рассчитано объявление о продаже полдома в Бугрышихе за 1 млн рублей, опубликованное на avito. У автора, видимо, есть основания верить, что дом он сможет продать - во многих селах жилье просто бросают.
Он завлекает покупателя: маленькая река Бугрышиха течет прямо за огородом, она "приятно убаюкивает, а утром будит пение соловьев". Прямо за селом - земляничная гора, ягода - с ноготь большого пальца.
Вокруг - почти все виды горных алтайских трав, местами в рост человека, по берегам рек и ручьев растет малина. Плюс - рыбалка на хариуса и тайменя и охота. «Это прекрасное место для отдыха, джиппинга и водометного экстрима», - утверждает автор.
«В таких небольших селах свой микроклимат. Жители держат ЛПХ, занимаются охотой, рыболовством, собирательством. Кто живет, радуется природе. Многие сюда ездят отдыхать из других территорий, в том числе из-за пределов края. Строят дачи или покупают дома под дачи», - говорит Евгений Печагин, начальник райсельхозуправления и старожил Курьинского района.
В Подпалатцах, где остались, быть может, пара жилых усадеб, лет пять назад и вовсе поселилась «Душа Алтая» - турбаза.
На ее сайте предупреждают: на базе отсутствует сотовая связь, но можно позвонить с близлежащей горы. В общем, все условия для цифрового детокса.
В Алтайском крае 1587 сельских населенных пунктов, из них 57 - без населения.
- 65 сельских населенных пунктов имеют численность менее шести жителей.
- 45 сел - от 6 до 10 жителей.
- 94 сел - 11-25 жителей.
- 115 сел - 26-50 жителей.
- 187 сел - 51-100 жителей.
Источник: Росстат, сведения на 1 января 2023 года.
Росстат объясняет
Тем временем местных жителей здесь становится все меньше. Если верить Википедии, численность меньше ста здесь зафиксировали еще в 2007-м. В 2010-м Всероссийская перепись насчитала здесь 49 мужчин и 47 женщин.
Правда, Евгений Печагин все же немного посомневался, что сейчас количество постоянных жителей сельсовета, указанное Росстатом на 1 января (43), соответствует реальности.
«Там точно меньше ста… Но может, это количество избирателей? Ну - мне сказать трудно: я же отвечаю за сельскохозяйственные предприятия, а сельхозпроизводства в Бугрышихинском сельсовете нет - там только ЛПХ. Статистику, конечно, мы ведем, потому что молоко-мясо там производится, излишки реализуются», - объяснил он.
Собеседник altapress.ru, впрочем, не исключил: часть людей, приехавших сюда "за туманом и запахом тайги", не регистрируются в сельсовете.
Росстат объясняет на сайте, откуда цифры: сведения о численности берут из последней переписи - а она, если помните, прошла осенью 2021 года.
Потом статистики ее корректируют: ежегодно прибавляют, сколько народилось и прибыло, и убавляют, сколько ушло из жизни и убыло. Плюс-минус - вот и результат.
Старая, но своя
А ведь когда-то, в «мохнатых» 1960-х, в Бугрышихинском сельсовете стояли полторы сотни крепких домов. Работал маслозавод, мельница и отделение совхоза «Колыванский».
А в школе-восьмилетке училось больше 150 ребятишек, включая детей из близлежащих поселков - Плитная, Маячный и Подпалатцы. Жили приезжие в интернате или на квартирах у родни.
Плитная и Маячный в списках уже не значатся - последние жители покинули их еще, видимо, в 1970-х. Подпалатцы еще держатся, тем более - в селе такой крупный по нынешним временам объект как турбаза.
Когда в Бугрышиху съехались выпускники местной школы (а точная дата события на сайте не обозначена), оказалось, разбросаны они чуть не по всему миру: кто-то прибыл из регионов России, кто-то с Украины, а кто-то из Казахстана и Германии.
«Гостеприимно встретила их школа. Старая, покосившаяся, с протекающей местами крышей, но своя, родная», - писал об этом событии курьинский сайт.
Наверняка все эти люди хранят тысячи больших историй о своей малой Родине.
200 слов про историю села Бугрышиха
- Село Бугрышиха образовано в 1803 году по указу горной канцелярии.
- Название - от фамилии основателя Ивана Бугрышова.
- Сначала в деревню поселили 53 человека.
- Первыми поселенцами были Кашины, Усовы, Лихачевы, Поличенские.
- Интересно, что некоего Ивана Бугрышова упоминают в публицистических статьях о геологических изысканиях на Алтае в конце 18 века.
- Якобы служил такой бергпробирер в Колывано-Воскресенских заводах. И однажды он добыл для императорского двора минерал розовую брекчию и тогда еще никому не известный порфир.
- Возможно, именно он в преклонные годы и основал село в местах, в которых бывал.
- В 1911 году в Бугрышихе имелись: молитвенный дом, хлебозапасный магазин, школа грамоты, две торговые лавки, кожевенный завод.
- Бугрышихинский сельсовет входил в состав Колыванской волости Рубцовского уезда, он образовался в 1920-е годы.
- В 1926-м село Бугрышиха имело сельсовет, школу первой ступени, избу-читальню, библиотеку. Имелось 232 хозяйства, проживали 1 035 человек, из них 501 мужчина, 534 женщины.
- В 1964 году в Бугрышихинской восьмилетней школе обучалось 153 ученика, при школе работал интернат. С 1979 года велся прием телепередач.
- В 1961 году Бугрышиха и Подпалатцы становятся отделением совхоза «Мир», а в 1965 году - отделение только что образованного совхоза «Колыванский».
- В 1998 году Бугрышихинское отделение совхоза «Колыванский» ликвидировано.
Источник: краевая библиотека имени Шишкова.