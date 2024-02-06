Еще теплее. Какая погода будет в Алтайском крае 6 февраля

Температура воздуха поднимется до 0...-5 градусов
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 3-8 м/с.
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Днем в регионе снова потеплеет до 0 градусов.
Температура воздуха поднимется до 0...-5 градусов
Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах гололедица.
Ветер южный, 3-8 м/с.
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