Еще один аварийный дом снесут в Барнауле - недавно там был пожар

Всего в Железнодорожном районе с начала года снесли уже 10 домов.

Глава района отметил, что аварийные здания серьезно угрожают жизни и здоровью проживающих рядом граждан.

"Жители давно ждали сноса этого дома", - добавил он.

Дом на ул. Советской Армии, 85 ввели в эксплуатацию в 1964 году. Аварийным его признали в 2016 году.

Расселение же завершили только недавно, в 2023 году, а сразу после здание передали подрядчику для демонтажа.

Ранее в двух аварийных пустующих домах в Барнауле произошли пожары. Один из них и собираются сносить.