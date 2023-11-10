11 ноября
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Жизнь

Еще не мороз: какая погода будет в Алтайском крае на выходных

Выходные порадуют жителей Алтая теплой погодой. Синоптики Алтайского края прогнозируют, что температура воздуха поднимется до +8. При этом осадков почти не ожидается. Интересно, растает ли снег.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

В Алтайском крае

11 ноября, суббота:

  • В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололедные явления. В утренние часы местами туман. На дорогах местами гололедица.
  • Температура +2,+7 гр.
  • Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

12 ноября, воскресенье:

  • В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.
  • Температура +3,+8 градусов.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Снег осенью.
Снег осенью.
Михаил Хаустов

В Барнауле

11 ноября, суббота:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура +2,+4 градуса.
  • Ветер южный, 2-7 м/с.

12 ноября, воскресенье:

  • Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
  • Температура +3,+5 градусов.
  • Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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