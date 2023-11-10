Еще не мороз: какая погода будет в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае
11 ноября, суббота:
- В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололедные явления. В утренние часы местами туман. На дорогах местами гололедица.
- Температура +2,+7 гр.
- Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
12 ноября, воскресенье:
- В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.
- Температура +3,+8 градусов.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
Снег осенью.
Михаил Хаустов
В Барнауле
11 ноября, суббота:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура +2,+4 градуса.
- Ветер южный, 2-7 м/с.
12 ноября, воскресенье:
- Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
- Температура +3,+5 градусов.
- Ветер юго-западный, 3-8 м/с.