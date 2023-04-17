Еще 10 аварийных домов собираются снести в Барнауле в 2023 году

Стало известно, что в Барнауле планируют снести еще 10 аварийных домов в 2023 году. Соответствующий заказ на демонтаж зданий появился на сайте Госзакупок.

Мэрия Барнаула готова заплатить 18,3 млн рублей за снос аварийных домов.

В документе для демонтажа указаны двухэтажные дома на переулке Капитальный, 39, улице Тимуровская, 24, проспекте Ленина, 133, улице Смирнова, 71, улице Советской Армии, 160, улице Пушкина, 77.

Уже определены поставщики и цены сноса двухэтажного дома на улице Промышленная, 2, двухэтажки на улице Цеховая, 14, здания на Павловском тракте, 13 и дома на улице Короленко, 49.

Согласно документам, контракты на демонтаж всех домов будут действовать до 30 ноября 2023 года.

Ранее еще один дом пр. Ленина, 131 оказался на грани разрушения. Фасад дома обрушился прямо на тротуар 14 апреля.