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Жизнь

Эпидситуация и автобус на дне. Что произошло в Алтайском крае 4 апреля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 4 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. В правительстве сегодня обсудили связанную с ним эпидемическую ситуацию — мы собрали главное в краткий обзор.

◆ Дайверы достали из воды рейсовый автобус «Барнаул — Ключи», который смыло в кювет возле села Бор-Форпост. Он ушел на глубину порядка 2,5 м.

◆ В Барнауле установили новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

◆ На Чуйском тракте в Бийском районе произошло смертельное ДТП: водитель на грузовике ГАЗ 3010 сбил пешехода, который, как сообщает ГИБДД, «шел по правой полосе проезжей части в попутном направлении».

◆ Министр Антон Воронов рассказал, что происходит с транспортом в Алтайском крае последний год: по мост на Новом рынке, развязку на Змеиногорском тракте, дорогу на Бирюзовую Катунь, интеллектуальную транспортную систему Барнаула, а еще — аэропорт.

◆ В Алтайский край вернулась пара черных аистов, которые зимовали отдельно. Взгляните на воссоединение семьи.

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