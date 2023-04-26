Элитный морг и крематорий откроются в знаменитом замке Пугачевой и Галкина*

Покупатель замка Пугачевой в Грязи — Станислав Барецкий — сделал заявление, что откроет там элитный морг.

В выкупленном за 1 миллиард рублей особняке шоумен Барецкий намерен открыть элитный морг, сообщает «ЭГ». Хотя ранее сообщалось, что недвижимость приобрел некий тайный покупатель.

Причем покупатель озвучил и сумму сделки — 400 млн рублей.

По его словам, замок выкуплен на его средства с привлечением денег партнеров по похоронному бизнесу. Бизнесмен после совещания с коллегами решил организовать в замке похоронный дом для элиты РФ.

Также там будет крематорий и гробовая мастерская. Еще планируется создать музей истории кладбищенского дела.

Площадь замка составляет 3 тыс. квадратных метров.

Ранее звездная пара оставила знаменитый замок в деревне Грязь на водителя и охранников.

Также сообщалось, что замок Пугачевой и Галкина* резко подешевел. По мнению эксперта по недвижимости Арины Лац, сейчас мало кто пожелает приобрести эту недвижимость за 1 млрд рублей.

Эксперт даже не смогла назвать кандидата.

Между тем супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости. Звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.

Максим Галкин* Минюстом признан иноагентом в России.